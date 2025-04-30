Український шутер La Quimera вийде в ранньому доступі — з частиною контенту

Шутер La Quimera від української студії Reburn не з’явився у Steam 25 квітня, але отримає ранній доступ.

Раніше критики рознесли La Quimera і розробники вирішили відкласти реліз. Як пише студія, через технічні проблеми вирішено змінити модель релізу. Саме тому гра вийде в ранньому доступі, і точну дату назвуть після вирішення цих самих технічних складнощів

У зверненні до гравців Reburn пояснила, що цей крок — вимушене рішення. Команда описує ранній доступ як «глибоку і змістовну першу частину», яку можна буде пройти як соло, так і в кооперативі. Цей розділ, за словами розробників, стане фундаментом для майбутніх оновлень.

«З самого початку La Quimera замислювалася як велика, повна подорож. Як незалежні розробники ігор ми повинні були зробити певні кроки. Коли наші початкові плани не збіглися, як передбачалося, ми адаптувалися, підготувавши менший автономний реліз з подальшим продовженням», — пише Reburn.

Хоча гру не випустили, деякі медіа вже встигли поділитися враженнями. Наприклад, Insider Gaming вважає візуальні ефекти застарілими, перестрілки нудними і сюжет нецікавим. З іншого погляду Wccftech назвав гру недоробленими концепціями, які не зливаються в єдине ціле. А XboxEra писав, що поточну версію можна пройти лише за 2 години.

Reburn не назвала нову дату виходу, але підкреслила, що випуск відбудеться щойно команда впорається з проблемами. La Quimera колись точно вийде на ПК.

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Джерело: Reburn / Steam