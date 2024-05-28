Український стартап Bluedot, що просуває ШІ-розширення для Chrome, залучив $600 тис. інвестицій при оцінці у $5 млн

Стартап Bluedot створює розширення для браузера Google Chrome, яке нотує зустрічі Google Meet за допомогою штучного інтелекту. Наприкінці квітня компанія зібрала $600 000 «ангельських» Ангели бізнесу — заможні люди, які вкладають кошти у стартап, як правило в обмін на конвертований борг або частку в компанії. Існує тенденція до організації їх в ангельські групи або ангельські мережі.

інвестицій під час раунду pre-seed оціненого у $5 млн.

Кошти надійшли від інвесторів з України, США, Англії, Франці та Німеччини. Серед інвесторів засновник Codility Грег Джекакі, засновник YouScan Алекс Орап, засновник GL trade Луї-Крістоф Лоран, колишній продакт лід Taxfix Даніель ШуХі, засновниця YCBM Бріджит Гарріс, а також Збігнєв Лукасяк, Андрій Скоропад, Іван Когут та Томас Джеймс.

Зібрані кошти витратять для посилення команди та маркетингу. Наразі стартап цікавить не тільки закордонних, а й українських інвесторів — сервіс пропонує запис розмов українською мовою. Робота над розширенням Bluedot для Chrome стартувала півтора року тому, повноцінний запуск відбувся минулого року. Компанія швидко зростає та розширюється, активно залучає клієнтів з Європи та США.

«Ми створюємо найбільш захищений рекордер для мітингів на європейському ринку. За допомогою нашого розширення можна записати мітинг, який згодом буде транскрибований. На основі транскрипту створюються нотатки мітингу для різних кейсів використання, а також надається аналітика розмови та рекомендації», — кажуть у Bluedot.

Серед конкурентних переваг Bluedot відсутність необхідності у сторонньому боті як учаснику розмови, збереження даних на локальних європейських серверах, транскрибування українською, нідерландською, польською та іншими мовами Європи. Розширення має понад 1000 платних клієнтів, серед яких The New York Times, SalesForce та Etsy, UserTesting. Команда Bluedot складається з трьох співзасновників та ще однієї людини.

Джерело: AIN

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