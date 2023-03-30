«Усі страхи Бо» / Beau Is Afraid вийде в український прокат 27 квітня — комедійний горор режисера Арі Астера з Хоакіном Феніксом у головній ролі

Кінокомпанія Adastra Cinema повідомила дату виходу нового фільму режисера-візіонера Арі Астера «Усі страхи Бо» / Beau Is Afraid з Хоакіном Феніксом («Джокер») у головній ролі — в кінотеатрах Україні його почнуть показувати 27 квітня (у світовий прокат стрічка вийде з 20 квітня).

Це новий проєкт студії А24, чиї фільми перемогли у всіх головних номінаціях в межах однієї премії «Оскар» (досі жодній іншій студії це не вдавалося). Саме ця студія випустила «Все завжди і водночас» та «Кита».

Арі Астер у новому проєкті знову не тільки режисер — він також взяв на себе ролі сценариста та продюсера. А ще він знову взявся за свій улюблений жанр: «Усі страхи Бо» — поєднує жанри жахів, трилера та сатири з елементами фентезі (ідейний послідовник «Все завжди і водночас»?).

Фільм розповість про успішного бізнесмена, у якого не все гаразд з психікою. Дія історії розгортатиметься протягом кількох десятиліть, а головний герой Бо у виконанні Фенікса з’являтиметься у різних тілах — від юнака до людини поважного віку. У Adastra Cinema, яка прокатуватиме фільм в Україні, кажу, що сюжет сповнений таємниць, загадок і несподіваних поворотів.

Окрім Хоакіна Фенікса у фільмі знялися актори, які добре відомі за Бродвейськими постановками: номінантка на премію «Оскар» Емі Райан (Бердмен, Шпигунський міст, Вбивства в одній будівлі), Паркер Поузі (Кафе бажань, Повернення Супермена, Блейд: Трійця), Нейтан Лейн (Король Лев, Продюсери, Вбивства в одній будівлі), Майкл Гандольфіні (Всі святі Нью-Арка, Пропозиція, Двійка) та інші.

Adastra Cinema також обіцяє унікальні спецефекти — над ними працювала студія Hybrid, яка здобула собі ім’я такими проєктами, як «Світ Юрського Періоду», шоу «Мандалорець», «Обі-Ван Кенобі», «Андор» та інші.

«Усі страхи Бо» — третя колаборація режисера картин «Спадковість» та «Сонцестояння» зі студією А24: довгих 11 років режисер продумував новий фільм. Кінокритики порівнюють Бо з іншим знаменитим кіногероєм — Джокером, а багато хто впевнений, що актор Хоакін Фенікс знову буде номінований на «Оскар». Ну що ж, час покаже.

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