В Google Docs з’явився зручний режим перегляду коду — проте звичайні аккаунти доступу до нього не отримають

Google Docs отримає нову функцію, що спростить відображення коду у зрозумілій формі. Компанія оголосила, що додає блоки коду до своєї системи «розумного полотна», яка автоматично додасть правильні інтервали та колірне оформлення для різних мов програмування, таких як Python, C або Javascript.

Раніше для того, щоб код виглядав гарно у Google Docs, були потрібні обхідні шляхи або використання не найзручніших плагінів. Хоча це не було кінцем світу, коректне відображення коду важливе для документування, а виділення різних частин коду кольорами значно полегшує читання, якщо в ньому більше кількох рядків.

Функція включається за шляхом Insert > Building Blocks > Code Block. Потім потрібно вибрати відповідну мову. Також можна ввести “@project assets” у свій документ, щоб викликати меню, аналогічно тому, як відбувається виклик вибору смайликів .

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Ставайте професійним фінансовим менеджером і заробляйте від $500 уже за 2 місяці. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Для розгортання цієї функції знадобиться деякий час – у повідомленні в блозі Google говориться, що у деяких людей її може не бути до 18 січня, залежно від налаштувань та регіону, також вона буде доступна лише людям із певними рівнями передплати. Згідно з прес-релізом компанії, якщо ви використовуєте особистий обліковий запис Google, застарілий обліковий запис G Suite або різні рівні Essential і Starter Workspace, у вас не буде доступу до нього. Це трохи незручно для програмістів-аматорів, проте добре для великих компаній.

Джерело: The Verge