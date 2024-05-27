В iOS 18 з’являться емодзі, створені штучним інтелектом, та кастомізація вигляду застосунків і домашнього екрану – Марк Гурман

Марк Гурман з Bloomberg у своєму новому бюлетені Power On розповів про деякі нововведення, які Apple готує для майбутньої операційної системи iOS 18.

За словами Гурмана, серед нових функцій iOS 18 будуть емодзі, створені штучним інтелектом. Apple продемонструє цю нову функцію на заході WWDC наступного місяця. Якщо наявної бібліотеки емодзі комусь буде недостатньо, Гурман пише, що компанія «розробляє програмне забезпечення, яке може створювати власні смайли на льоту на основі того, що користувачі пишуть».

Також повідомляється, що Apple має намір запровадити додаткові можливості кастомізації застосунків і домашнього екрана на iPhone. Мова йде про можливість змінювати колір значків застосунків і розташовувати елементи більш вільно, а не бути заблокованими заздалегідь визначеним макетом сітки. Це дозволить користувачам більш креативно підходити до налаштування зовнішнього вигляду головного екрана. Звичайно, це все ще чутки, тож до них треба ставитись з обережністю.

Напередодні щорічної конференції розробників, яка розпочнеться 10 червня, було багато розмов про плани Apple щодо штучного інтелекту. Але замість того, щоб дебютувати з чимось надто масштабним та яскравим, Гурман припускає, що Apple дотримуватиметься практичного застосування цієї технології. Очікується, що Apple оголосить про партнерство з OpenAI і, що може дати ШІ поштовх таким речам, як пошук Safari, Siri, ретушування фотографій і транскрипція голосових нагадувань. Компанія також може представити інтелектуальне резюме для сповіщень, вебсторінок тощо.

Джерело: Engadget