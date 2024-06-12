В Kia кажуть, що гібриди — не загроза електромобілям, а «ідеальний шлях» до електрифікації

Останніми роками світові автовиробники та їхні постачальники інвестували сотні мільярдів у розробку нових електромобілів та інфраструктури для них — попри це, попит на електричні авто дещо сповільнився, тоді як інтерес до гібридів навпаки різко зріс.

Менеджер із довгострокового планування та стратегії Kia Motors America Стів Косовськи каже, що гібриди з їх чудовою ефективністю та нижчою вартістю пропонують споживачам чудову альтернативу, яка не викликає занепокоєнь щодо запасу ходу і дає змогу подолати розрив між авто з ДВЗ та електромобілями

Продажі електромобілів в США у першому кварталі 2024 року впали більш ніж на 15% порівняно з попередніми трьома місяцями (перше падіння з 2020 року), тоді як гібриди зросли на 45,7% із січня по березень, а плагіни на колосальні 69,7%, згідно з даними PWC (через Business Insider). Через це деякі автовиробники відкладають свої плани щодо повної відмови від ДВЗ.

Водночас Kia, яка за останні роки випустила десяток нових BEV, включаючи стильний позашляховик EV3 у травні 2024-го, бачить у гібридах можливість залучення потенційних покупців BEV.

«Якщо ви подивитеся на опір ринку купівлі електромобілів, на першому місці буде ціна, а потім запас ходу та (зарядна) інфраструктура», — сказав Косовськи. «Але якщо ви подивитеся на гібриди та PHEV, опір через ціну набагато нижчий. Востаннє, коли я дивився, ціни трансакцій на електромобілі та гібриди, що підключаються до мережі електромобілів, були однаковими, і це сигналізує про те, що споживачі хочуть електрифікуватись і готові за це платити».

У першому кварталі 2024 року на гібриди припадало близько 8,4% загального ринку автомобілів.

Створення електромобілів також коштує значно більше, ніж у випадку з ДВЗ і гібридами.

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