В мережі з'явився список можливих роздач в Epic Games Store: Red Dead Redemption 2 та ще 13 ігор

Red Dead Redemption 2

Epic Games Store відомий своїми традиційними щотижневими роздачами ігор, але ближче до свят безплатні хіти можна буде вихопити щодня. Такі щедрі півтора тижні мають стартувати 18 грудня, а в мережі вже з’явився можливий список роздач.

Звичайно, існують набагато менші пропозиції, коли забрану гру навряд чи колись захочеться відкрити або навіть завантажити. Але, схоже, Epic зробить масштабні різдвяно-новорічні подарунки, щоб конкурувати зі Steam на тлі великих оновлень всередині сервісу. Раніше цього тижня стало відомо, що Epic Games безплатно роздає Hogwarts Legacy до 18 грудня, яка в звичайні дні коштує ₴1 599.

Найближчим часом Epic планує роздати ще купу ігор, але офіційно всі вони тримаються в секреті. Однак Comic Book пише, що список наступних ігор, очевидно, просочився. Користувач китайського застосунку у соцмережі QQ (через HXL у Twitter) опублікував перелік того, що роздаватиме магазин, починаючи з Hogwarts Legacy. Найочікуванішою стане Red Dead Redemption 2, яку треба буде забрати прямо у новорічну ніч. Решта ігор також просочилися в мережу, включаючи:

Jurassic World: Evolution 2 – 18 грудня

Desperados 3 – 19 грудня

Total War: Warhammer – 20 грудня

Tropico 5 – 21 грудня

Chicken Police – Paint it Red! – 22 грудня

Loop Hero – 23 грудня

LEGO Batman – 24 грудня

Commander Keen – 25 грудня

Farming Simulator 2022 – 26 грудня

Slime Rancher 2 – 27 грудня

Terraria – 28 грудня

Detroit: Become Human – 29 грудня

Mortal Kombat 11 – 30 грудня

Red Dead Redemption 2 – 31 грудня

Тим не менш, варто ставитися до цього списку з великою часткою скептицизму. Треба зачекати до 18 грудня, щоб перевірити наскільки ця інформація правдива. Якщо Jurassic World: Evolution 2 не стане безплатною, то можна забувати про цей виток і систематично щодня забирати свої подарунки.

Окремо викликає скепсис той факт, що деяких із цих ігор навіть немає в Epic Games Store. Насамперед йдеться про Commander Keen та Mortal Kombat 11. Можна уявити, що EGS додасть їх спеціально для роздачі, але наскільки це реалістичний сценарій ми зможемо побачити наочно вже найближчого четверга.