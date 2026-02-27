banner
В НАТО визнали iPhone придатним для зберігання секретних даних

Катерина Левицька

Apple iPhone 17 Pro Max / Depositphotos

В НАТО заявили, що пристрої Apple цілком безпечні для обробки та зберігання секретних даних. Фактично, пристроям не потрібні спеціальне ПЗ чи налаштування, які використовують в альянсі.


Йдеться про два пристрої — iPhone та iPad під керуванням iOS 26 та iPadOS 26, які отримали офіційний дозвіл на зберігання інформації з обмеженим доступом НАТО.

Гриф “Обмежено НАТО” є найнижчим рівенем секретності, який застосовується до інформації, розголошення якої було б “невигідним для інтересів НАТО”. У 2013 році подібної “честі” зазнали телефони BlackBerry 10.

До отримання дозволу iPhone та iPad пройшли “всесторонню” перевірку, проведену Федеральним відомством інформаційної безпеки Німеччини (BSI). Початково дозвіл поширили на німецький уряд, а нині і на всі країни НАТО.


В Apple кажуть, що вбудовані засоби безпеки, такі як шифрування, біометрична автентифікація за допомогою Face ID та система Memory Integrity Enforcement, які безпосередньо спрямовані на боротьбу зі шпигунськими програмами , “тепер визнані такими, що відповідають суворим урядовим та міжнародним вимогам безпеки”.

ФБР не змогли “зламати” iPhone журналістки Washington Post через активований режим блокування

Джерело: The Verge

