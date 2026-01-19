В офісі розробників GTA 6 стався вибух: рятувальники працюють на місці

Новини Ігри 19.01.2026 comment views icon

У студії розробників GTA 6 стався вибух. Поліція та пожежні служби перекрили штаб-квартиру Rockstar North в Единбурзі (Шотландія).

Інцидент трапився рано вранці, пише The Gamer і Gamer Radar. За попередніми даними, вибух міг бути пов’язаний із котельною будівлі. На щастя, люди не постраждали. Однак приміщення зазнали руйнувань.

Як повідомляє BBC, екстрені служби прибули на місце близько 5:00 ранку. На місце скерували три пожежні машини та спеціалізовану техніку, а також поліцію. Район навколо офісу тимчасово перекрили, а співробітників до приміщення не пускали. Правоохоронці назвали розслідування справи “тривалим інцидентом”.

Пізніше рятувальники уточнили, що роботи завершилися близько 9:20 ранку, а постраждалих немає. За попередніми даними, всередині будівлі пошкоджено конструкції. Хоча офіційно причина вибуху не названа, низка місцевих ЗМІ прямо вказують на котельню. Офіційного підтвердження цієї версії поки що немає.

Rockstar Games на момент публікації новини жодних коментарів не надала.

Довідка. Офіс Rockstar North розташований в Единбурзі (Шотландія) з 2014 року. Тут створюються ключові частини серії Grand Theft Auto, включно з GTA 6, реліз якої після кількох переносів зараз запланований на 19 листопада 2026 року. Розробка гри триває вже понад десять років і наразі над нею працюють 10 000 розробників.

Наразі невідомо, чи вплине інцидент на роботу студії, доступ до наявних матеріалів або графік розробки. Відомо лише, що будівлю тимчасово закривали, а всі служби залишили місце події без повідомлень про постраждалих. Як з’явиться офіційна заява від Rockstar або додаткова інформація — ми оновимо новину.

