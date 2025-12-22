В PS Store стартував Новорічний розпродаж — Forza Horizon 5, Warhammer та інші зі знижками до 90%

Mass Effect Legendary Edition

У PS Store розпочався традиційний Новорічний розпродаж, який триватиме до 8 січня 2026 року. Якщо порівнювати з попередніми акціями, то ця набагато скромніша.

Попередні розпродажі пропонували по кілька тисяч ігор, доповнень, внутрішньоігрових валют та іншим за приємними цінами. Але зараз Новорічний розпродаж PS Store налічує всього 155 товарів, серед яких можна знайти релізи 2025 року та старіші проєкти. ITC.ua традиційно підготував список ігор зі знижками.

Від дорожчих до дешевших ігор в PS Store на розпродажі

GTA 5 — ₴1 208 (-50%)

Assassin’s Creed Shadows — ₴1 149 (-50%)

Elden Ring Nightreign — ₴899 (-25%)

Dragon Age: The Veilguard — ₴839 (-65%)

Forza Horizon 5 — ₴719 (-40%)

TEKKEN 8 — ₴719 (-60%)

Star Wars Outlaws — ₴689 (-70%)

Red Dead Redemption 2 — ₴649 (-75%)

Destiny 2: Legacy Collection — ₴499 (-80%)

Warhammer 40,000: Boltgun — ₴379 (-60%)

Lego Star Wars Skywalker Saga — ₴359 (-80%)

Assassin’s Creed Valhalla — ₴284 (-85%)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X — ₴284 (-50%)

Ghostrunner 2 — ₴239 (-80%)

Mass Effect Legendary Edition — ₴219 (-90%)

Tom Clancy’s The Division 2 — ₴214 (-75%)

Gotham Knights — ₴209 (-90%)

MK1: Kombat Pack — ₴199 (-80%)

A Way Out — ₴188 (-82%)

The Elder Scrolls Online — ₴162 (-75%)

Book of Demons — ₴81 (-90%)

Паралельно в Steam триває один з найулюбленіших івентів геймерів — величезний Зимовий розпродаж. Якщо ви хочете знайти гру, яка тимчасово коштує як плитка шоколаду або менше, то встигніть “поритися” на платформі до 5 січня.