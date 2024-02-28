Розпродаж в PS Store триватиме два тижні — до 14 березня 01:59 за київським часом.

Тільки вчора Sony сповістила про масові скорочення (900 співробітників, 8% штату), закриття студії та скасування низки ігор в межах перегляду бізнес-стратегії, а сьогодні в онлайн-магазині PS Store стартував а тракціон небаченої щедрості великий березневий розпродаж — цього разу понад 2500 ігор для PS4 та PS5 пропонуються зі знижками до 75%.

Як завжди, на знижках вистачає потенційно цікавих пропозицій, включно з нещодавніми великими релізами сторонніх студій та ексклюзивами PlayStation. І це гарна нагода пройтися власним списком бажань та поповнити бібліотеку найзаповітнішими тайтлами.

Усі знижки можна переглянути на окремій сторінці розпродажу. Також принагідно нагадуємо про сайт psprices, де є чимало різних фільтрів для зручного пошуку, адже паралельно в PS Store тривають інші акції — “Планета знижок” та спеціальні знижки на серію Assassin’s Creed. Ми ж своєю чергою вже за традицією відібрали деякі найбільш (суб’єктивно) цікаві пропозиції.

Добірка ігор зі знижками з березневого розпродажу в PS Store

Якщо маєте, що додати чи дуже хочете поділитися власними рекомендаціями, то ми лише за — ласкаво просимо у коментарі 😉

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