Розпродаж в PS Store триватиме два тижні — до 14 березня 01:59 за київським часом.
Тільки вчора Sony сповістила про масові скорочення (900 співробітників, 8% штату), закриття студії та скасування низки ігор в межах перегляду бізнес-стратегії, а сьогодні в онлайн-магазині PS Store стартував
а тракціон небаченої щедрості великий березневий розпродаж — цього разу понад 2500 ігор для PS4 та PS5 пропонуються зі знижками до 75%.
Як завжди, на знижках вистачає потенційно цікавих пропозицій, включно з нещодавніми великими релізами сторонніх студій та ексклюзивами PlayStation. І це гарна нагода пройтися власним списком бажань та поповнити бібліотеку найзаповітнішими тайтлами.
Усі знижки можна переглянути на окремій сторінці розпродажу. Також принагідно нагадуємо про сайт psprices, де є чимало різних фільтрів для зручного пошуку, адже паралельно в PS Store тривають інші акції — “Планета знижок” та спеціальні знижки на серію Assassin’s Creed. Ми ж своєю чергою вже за традицією відібрали деякі найбільш (суб’єктивно) цікаві пропозиції.
Добірка ігор зі знижками з березневого розпродажу в PS Store
- Sherlock Holmes The Awakened (Deluxe Edition) — 849,50₴ (-50%)
- Street Fighter 6 — 1 119,44₴ (-44%)
- Resident Evil 4 Remake — 899,25₴ (-25%)
- Resident Evil Village — 479,60₴ (60%)
- Lies of P — 1 349,25₴ (-25%)
- Star Wars Jedi: Survivor — 1 079,55₴ (-55%)
- Assassin’s Creed Mirage — 857,40₴ (-40%)
- Ремейк The Last of Us — 1425,38₴ (-38%)
- Sonic Frontiers — 719,60₴ (-60%)
- Ремейк Dead Space — 1 079,60₴ (-60%)
- Persona 5 Royal Ultimate Edition — 949,50₴ (-50%)
- Like a Dragon: Ishin! — 899,50₴ (-50%)
Якщо маєте, що додати чи дуже хочете поділитися власними рекомендаціями, то ми лише за — ласкаво просимо у коментарі 😉
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