В США оприлюднили нову стратегію кібербезпеки — на тлі ймовірних загроз від Китаю та Росії

У четвер Білий дім оголосив про нову стратегію кібербезпеки на тлі зростання хакерських атак та цифрових злочинів, спрямованих на США. План передбачає жорсткіше регулювання практик кібербезпеки, що вже існують та використовуються в країні, а також посилення співпраці між урядом та приватними компаніями.

Правила оновили після серії резонансних хакерських атак проти США, здійсненими як американськими, так і іноземними зловмисниками; а також на тлі війни Росії проти України, в якій кібератаки займають важливе місце.

У стратегії Росію та Китай називають «найпомітнішими кіберзагрозами для США». Один з американських чиновників, який відмовився називати своє ім’я, каже, що значна частина зусиль нового плану спрямована саме на стримування російських хакерів.

«Росія де-факто є безпечним притулком для кіберзлочинців, а програми-вимагачі — основна проблема, з якою ми сьогодні маємо справу», — сказав чиновник.

Під час використання таких програм угруповання кіберзлочинців захоплюють контроль над цільовими системами та вимагають викуп. В останні такі кібератаки з програмами-вимагачами охоплюють все ширший спектр галузей.

«Правоохоронні органи не можуть самостійно розв’язувати цю проблему – нам потрібно звернути увагу на інші елементи національної влади. Ми сподіваємося, що Росія розуміє наслідки зловмисної діяльності в кіберпросторі й надалі буде стримувати себе», – додав чиновник.

Стратегія передбачає коаліції з іноземними партнерами, «щоб створити тиск на Росію та інших зловмисників», — сказав інший американський чиновник, який також відмовився назватись.

«Думаю, що ми побачили певний успіх у підтримці цих коаліцій протягом останнього року», — додав чиновник.

Серед іншого в оновленому плані згадується вдосконалення стандартів усунення вразливостей у комп’ютерних системах і впровадження закону, який вимагатиме від хмарних компаній ідентифікувати особи іноземних клієнтів.

Джерело: Reuters