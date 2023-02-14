Тайвань атакували десятки шпигунських аеростатів з Китаю — але на острові більше стурбовані хакерськими атаками

Таємничі повітряні кулі, що ширяють у повітряному просторі Північної Америки, зрозуміло, викликають паніку. Десятки подібних летючих об’єктів, які, ймовірно, походили з Китаю, останніми роками помічали й у Тайвані.

Після того, як США збили чотири шпигунські аеростати, речник Міністерства оборони Тайваню сказав, що Тайбей може зробити те саме, якщо буде “достатньо стурбований” ними.

Що може бути страшнішим за “летючих шпигунів”? Для Тайваню — атаки китайських хакерів. У п’ятницю президентка Цай Інвень презентувала новий дослідницький інститут кібербезпеки.

“Інформаційна безпека — це національна безпека”, — заявила вона.

Китай довгий час використовував Тайвань як полігон для випробування своїх кіберможливостей, але адміністрація Цай почала сприймати загрозу більш серйозно після торішньої потужної хакерської атаки, яка збіглася з візитом Ненсі Пелосі. Ексспікерка Палати представників стала найбільш високопоставленим чиновником США, який відвідував Тайвань за останні 25 років.

У Пекіні зреагували на візит, як на провокацію, та взялися атакувати урядові підрозділи Тайваню — встановивши новий щоденний рекорд кібератак, який у 23 рази перевищував попередній. Зламу зазнала й місцева мережа магазинів 7-Eleven, де демонструвались повідомлення “Геть з Тайваню”.

Китай відкинув звинувачення у спонсоруванні хакерів, а Тайвань зрозумів, наскільки вразливий до кібератак.

“Ви заходите в мінімаркет і бачите злам, а потім йдете на залізничну станцію, де бачите подібне повідомлення. Заходите в інтернет і не можете отримати доступ до вебсайту президентки Тайваню. Перше враження — наскільки потужні можливості Китаю, і наскільки наші внутрішні системи скомпрометовані”, — сказала Сільвія Йе, аналітик дослідницької фірми TeamT5.

Паралельно тайбейська організація Doublethink Lab задокументувала 2900 випадків дезінформації, націленої на Тайвань, протягом місяців між візитом Пелосі та проміжними виборами в США у листопаді.

“Війна сприйняття є дуже важливою частиною всієї стратегії Китаю”, — сказав Мін Сюань Ву, голова Doublethink.

У відповідь уряд Тайваню створив цифрове міністерство, підпорядковане новому кіберінституту; вжив заходів для підтримки та розвитку місцевих “кіберталантів”; запровадив більші штрафи за порушення корпоративних даних.

За даними Bloomberg, щонайменше 37 законодавців США відвідали Тайвань минулого року, і ця тенденція збережеться у 2023-му. Голова Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол заявив минулого тижня, що очолить двопартійну делегацію Конгресу на острів навесні, а спікер Палати представників Кевін МакКарті заявив, що планує здійснити особисту поїздку.

Ймовірно, Пекін використовуватиме потужнішу кібертактику проти Тайваню, особливо напередодні президентських виборів у січні наступного року. Аналітики побоюються можливих ескалацій у зв’язку з тим, що відбулося під час візиту Пелосі — таких, які могли б, наприклад, спричинити перебої з електроенергією. Така перспектива, дійсно, набагато небезпечніша за шпигунську повітряну кулю.

Джерело: Bloomberg