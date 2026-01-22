В топ данського App Store зайшли застосунки для бойкоту товарів з США

Новини Софт 22.01.2026 comment views icon

На тлі погроз президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією, у данських App Store та Google Play набувають популярності застосунки для бойкоту американських товарів.

Зокрема, два мобільні додатки дозволяють данським користувачам визначати товари, зроблені у США, та пропонують альтернативи місцевого виробництва. Останніми днями вони стали надзвичайно популярними і піднялись на вершину датського App Store, який також обслуговує користувачів з Гренландії. Схожа ситуація відбувається і у Google Play.

Стрімке зростання популярності цих застосунків відбулось на тлі масового бойкоту датськими споживачами американських товарів. Це також включало в себе відмову від відпусток у США, скасування підписок на американські стримінгові сервіси, зокрема, Netflix.

За останніми даними аналітичної компанії  Appfigures, у січні застосунки  NonUSA и Made O’Meter увійшли до десятки найпопулярніших на iOS та Android. У середу, 21 січня, NonUSA піднявся з шостого на перше місце. Ще 9 січня застосунок займав лише 441 місце. Ця програма спеціально розроблена для того, щоб користувачі могли бойкотувати американські товари у своєму повсякденному житті. Для використання програми користувачі сканують штрих-коди товарів, а потім переглядають інформацію про походження товару на своєму iPhone. Застосунок пропонує альтернативи датського виробництва. 

Наразі найбільше NonUSA використовується у Данії, Норвегії, Швеції та Ісландії. Made O’Meter, доступний як для iOS, так і для Android, займає нижче місце в результатах пошуку, але зараз є п’ятим за популярністю в App Store.Сукупно середня кількість щоденних завантажень NonUSA та Made O’Meter збільшилася на 867% (або приблизно в 9,7 разів) за останній тиждень порівняно з попереднім. Загалом, за даними Appfigures, датський iOS App Store щодня завантажує близько 200 тис. програм всіх типів. До десятки кращих додатків датського App Store також входять туристичний додаток Rejsekort (можливо корисний для тих, хто переносить свої плани поїздок!) та інші місцеві сервіси. Серед інших додатків із США, що займають верхні рядки рейтингу, — Shop, ChatGPT та Microsoft Authenticator.

Ми повідомляли, що скандальний інфлюенсер Ендрю Тейт заявив, що США використають Гренландію як ключову інфраструктурну базу для майнінгу біткоїна, перетворивши острів на природний “холодильник” для криптовалютних дата-центрів. До того ж нещодавно невідомий заробив $400 000 на “операції Трампа” в Венесуелі — з новоствореним акаунтом Polymarket

Джерело: TechCrunch

