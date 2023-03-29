В Україні почалися продажі ASUS ROG Strix SCAR 16 — 16-дюймовий ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED коштує 147 999 грн

Український офіс ASUS повідомив про старт офіційних продажів 16-дюймового ігрового ноутбука ROG Strix SCAR 16 (2023), який виділяється насамперед високоякісним HDR-дисплеєм з підсвічуванням Mini LED, топовими характеристиками, та низкою інших особливостей, притаманних геймерській серії ROG.

ASUS ROG Strix SCAR 16 дебютував на січневій CES 2023 разом з 18-дюймовим ASUS ROG Strix SCAR 18, який дістався України першим ще місяць тому. Новинка є дещо доступнішою альтернативою “ультимативної” моделі ROG Strix SCAR 18, ціна якої сягає 180 000 грн.

Однією з головних «родзинок» ноутбука ASUS ROG Strix SCAR 16, як вже зазначалося вище, є 16-дюймовий IPS-дисплей Nebula HDR з підсвічуванням Mini LED, роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 240 Гц, запаморочливою піковою яскравістю 1100 кд/м² та часом відгуку 3 мс. Виробник також зазначає покриття 100% колірного простору DCI-P3, колірне калібрування Pantone та підтримку технологій Dolby Vision HDR та NVIDIA G-SYNC. Екран зі співвідношенням сторін 16:10 відмінно підійде для гри в арена-шутери та інші ігри з високою динамікою.

Ноутбук оснащений топовим процесором Intel Core i9-13980HX з 24 ядрами (32 потоки) та частотою Turbo Boost до 5,6 ГГц, а за обробку графіки відповідає субфлагманська відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 зі 150-ватним рівнем TGP (175 Вт із функцією Dynamic Boost). Підтримується до 64 Гбайт оперативної пам’яті DDR5-4800, а підсистема зберігання даних представлена двома 2-ТБ NVMe-накопичувачами з інтерфейсом PCI Express 4.0.

Оснащення ноутбука також включає бездротовий модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2, клавіатуру з RGB-підсвічуванням окремих клавіш, сумісне з технологією Aura Sync (індивідуальний колір підсвічування для кожної клавіші), аудіосистему з чотирма динаміками та підтримкою Dolby Atmos, порт 2,5G Ethernet, порт Thunderbolt 4 та акумулятор на 90 Вт·год, який підтримує заряджання через порт Type-C з потужністю до 100 Вт. Ноутбук поставляється зі встановленою штатно ОС Windows 11 Pro. Його розміри становлять 354 x 264 x 22,6 ~ 30,4 мм при масі 2,5 кг.

Для України рекомендована ціна ROG Strix SCAR 16 (G634) з ОЗП 32 ГБ і SSD 1 ГБ — 147 999 грн.