В Україні почалися продажі смартфону OPPO A98 з SoC Snapdragon 695, 8/256 ГБ пам’яті та ціною 18 тис. грн

Компанія OPPO AED Україна повідомила про вихід на український ринок нового смартфона середньобюджетного рівня OPPO A98.

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Ця модель оснащена 6,72-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ (2400×1080пікселів) та частотою оновлення 120 Гц. Стандартна максимальна яскравість становить 550 ніт, а під сонячним світлом – 680 ніт. В OPPO A98 використовується процесор Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 256 ГБ вбудованої пам’яті UFS 2.2. Додатково можна встановити SD-карту місткістю до 1 ТБ. Завдяки технології розширення оперативної пам’яті її обсяг можна подвоїти коштом невикористаного сховища.

На задній панелі розташована основна камера на базу 64-мегпіксельного сенсора. Додатково доступні 2-мегапіксельний модуль оцінки глибини сцени та 2-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера в круглому отворі дисплея містить 32-мегапіксельний сенсор.

Смартфон OPPO A98 має батарею місткістю 5000 мАгод та підтримує швидку зарядку SUPERVOOC потужністю 67 Вт. Повна зарядка батареї займає 44 хвилини. Технологія OPPO Battery Health Engine дозволяє акумулятору підтримувати 80% початкової місткості після 1600 циклів заряджання та розряджання. Пристрій має розміри 165,6х76,1х8,2 мм та вагу 192 г.

В Україні смартфон OPPO A98 доступний у двох кольорах: Мрійливому Синьому (Dreamy Blue) та Холодному Чорному (Cool Black). Ціна становить 17999 грн. На період старту продажів 11 червня покупцям запропонують кешбек у розмірі 3000 грн, який можна витратити на аксесуари та носимі гаджети.