В Україні стартували продажі бездротових навушників Sony WH-CH720N та WH-CH520 за ціною від 2 тис. грн

Sony повідомила про початок продажу в Україні нових моделей бездротових навушників: повнорозмірних WH-CH720N з шумопоглинанням, накладних WH-CH520, а також флагманських WH-1000XM5 в новому синьому кольорі.

Новинки WH-CH720N та WH-CH520 оснащені технологією цифрового покращення звуку DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), а також функцією багатоточкового з’єднання для підключення до кількох Bluetooth-пристроїв. Обидві моделі мають кнопкове та голосове управління.

Sony WH-CH720N

Нова модель бездротових навушників Sony WH-CH720N оснащена таким самим інтегрованим процесором V1, що й флагманська модель WH-1000XM5. Він забезпечує роботу системи шумопоглинання та «автентичне прослуховування». Пристрій має по два мікрофони з кожного боку, які вловлюють навколишній звук та допомагають блокувати зовнішній шум. Для якісної передачі колоса використовуються мікрофони прямої дії та додатковий окремий мікрофон для дзвінків. Навушники мають ергономічну конструкцію та важать 192 г. Акумулятор забезпечує до 35 годин автономної роботи з увімкненим шумопоглинанням.

Sony WH-CH520

Накладні бездротові навушники WH-CH520 забезпечують до 50 годин автономної роботи від акумулятора. Модель WH-CH520 отримала оновлений дизайн і має м’яке оголівся, гладенькі амбушури та матову гладку поверхню. WH-CH520 підтримують функцію гучного зв’язку та функцію заглушення зовнішніх шумів під час розмов за допомогою вбудованих мікрофонів.

Бездротові повнорозмірні навушники Sony WH-CH720N з шумопоглинанням доступні в Україні за ціною 4699 грн. Бездротові накладні навушники WH-CH520 мають цінник 1999 грн. Бездротові повнорозмірні навушники WH-1000XM5 з шумопоглинанням у темно-синьому кольорі доступні за ціною 16999 грн.