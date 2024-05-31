Компанія realme представила серію смартфонів середнього цінового сегмента realme 12 5G, яка складається з моделей realme 12+ 5G та realme 12 5G. Новинки поєднують флагманські можливості фото з впізнаваним дизайном та продуктивністю.

Дизайн realme 12+ 5G розроблений у співпраці з відомим дизайнером Олів’є Савео, який працює зі швейцарськими годинниками. Телефону витонченість круглий модуль камер з браслетом Jubilee. Смартфон оформлений за допомогою екошкіри.

Телефони realme 12+ 5G оснащені камерою з оптичною стабілізацією зображення (OIS) від Sony та сенсором 50 МП Sony LYT-600. Масштабування фокуса 2X In-sensor Zoom дозволяє вибирати різні фокусні відстані. Також модель має 112° ультраширококутну камеру, макрокамеру та 16 МП камеру для селфі.

У realme 12+ 5G працює процесор MediaTek Dimensity 7050 5G з охолодженням, яке включає випарювальну камеру та багатошарову систему розсіювання тепла. Смартфон має 120 Гц AMOLED-дисплей з технологією Rainwater Smart Touch, яка відрізняє випадкові дотики від справжніх. В наявності стереодинаміки з сертифікатом високої роздільної здатності. Батарея 5000 мАг та зарядка 67 Вт забезпечують швидке заряджання та тривалий час роботи.

Смартфон realme 12 5G оснащений основною камерою на 108 МП з 3x зумом та FHD+ Sunlight Display. У моделі працює процесор MediaTek Dimensity 6100+ 5G, він має накопичувач даних до 256 ГБ та розширювану оперативну пам’ять до 8+8 ГБ.

Вартість realme 12+ 5G (12 ГБ + 256 ГБ) в Україні становить від 13999 грн, а версії 12 ГБ + 512 ГБ — від 15999 грн. Смартфон realme 12 5G (8 ГБ + 256 ГБ) коштуватиме від 10999 грн.

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