В Україні відкрили передзамовлення на нові планшети Apple — iPad 10.9 стартує від 22 499₴, а топовий iPad Pro 12.9 коштує 99 999₴ 

В Україні відкрилися попередні продажі нових планшетів Apple — 6-го покоління флагманського iPad Pro, який пропонується у версіях з екранами 11 та 12,9 дюйма, та 10-го покоління базового iPad. Їхні глобальні продажі почалися ще 26 жовтня, але в Україну нові планшети Apple дісталися тільки зараз, тож можна дізнатися офіційні гривневі ціни.

Умови та доступність

Наразі обидві новинки можна передзамовити в українських ритейлерів, які офіційно продають техніку Apple. Серед них — Rozetka, MOYO, Comfy, АЛЛО, та інших. Умови як завжди — повна передоплата або оплата рівними частинами за відповідними програмами від різних банків (термін — від 3 до 15 місяців). Перші покупці отримають свої планшети вже у понеділок, 5 грудня, коли почнуть відправляти замовлення. Тоді ж новинки з’являться у вільному продажі — за умови, що щось залишиться після збору попередніх замовлень.

Нижче наведені знижені ціни, які актуальні станом на сьогодні — окремі мережі показують ціни як акційні зі знижкою до 8 тис. грн від звичайної ціни. Це не обов’язково означає підвищення цін, а може бути звичайнісінькою піар-маніпуляцією. Як завжди, все залежатиме від інфляції, валютних коливань та попиту. Водночас в Україні попри війну та спад економіки наразі зберігається відносно високий попит на техніку Apple, а iPhone 14 істотно додали в ціні від того рівня, що був на початку продажів у вересні. Власне, попередні замовлення на нові iPad стартували вчора ввечері й наразі окремі позиції в магазинах вже випали.

Ціни Apple iPad та Apple iPad Pro (M2) модельного ряду 2022 року в Україні

Для порівняння, у США (без врахування податків) на нові планшети Apple наступні: “прошка” з 11-дюймовим екраном коштує від $799 (Wi-Fi, 128 ГБ) до $2099 (Wi-Fi + 5G, 2 ТБ), а з 12,9-дюймовим екраном — від $1099 до $2399; iPad 10, який фактично є модифікацією iPad Air 4 з кількома несуттєвими відмінностями, стартує від $449 в версії на 64 ГБ ($599 за Wi-Fi + 5G).

Курс Розробка на Python Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Про ключові зміни та особливості Apple iPad 10.9 та Apple iPad Pro 12.9 — в нашому жовтневому матеріалі, присвяченому анонсу цих планшетів. Також ми готуємо власні матеріали, щоб детальніше розповісти про новинки Apple тож не перемикайтеся та слідкуйте за оновленням матеріалів на сайті.