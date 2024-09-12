В Україні «загубили» 270 тисяч одиниць зброї від початку війни — найбільше у Києві, на Запоріжжі та Донеччині

В Україні росте кількість втраченої та викраденої зброї — понад 270 тисяч одиниць «загубили» від початку повномасштабної війни (40% від загальної кількості у відповідному реєстрі).

У 2024 році втрачено чи викрадено 78 тисяч одиниць зброї — це у 4 рази більше за показники, зафіксовані до повномасштабної війни.

Водночас найбільше реєстр втраченої зброї поповнився у 2022 році — на 116 687 одиниць.

Найчастіше гублять або викрадають мисливські рушниці (27.9%), автомати (27.8%) та карабіни (10.8%). Якщо зважати саме на моделі, то лідирує автомат АК-74 — 51 008 одиниць (18.8%), а також пістолети ПМ (7.4%) та карабіни СКС (4.4%).

Найбільше втрат у прифронтових Донеччині (19.4%) та Запорізькій області (11.8%), а також у Києві (10%).

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88% зброї у реєстрі від початку повномасштабної втрачено, тоді як 12% — викрадено.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року Президент підписав законопроєкт № 9538, який надає цивільним особам право декларувати, володіти та використовувати знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ. Українці зможуть використовувати задекларовану трофейну зброю протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення.

Джерело: Опендатабот