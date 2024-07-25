Новини Софт 25.07.2024 о 15:02 comment views icon

В Україні запустили безплатний онлайн-сервіс для оцінки нерухомості. Як він працює?

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Фонд державного майна України запустив онлайн-сервіс, який допоможе швидко і безплатно отримати довідку про вартість вашої нерухомості

Для того, щоб скористатись послугою, необхідно перейти на сайт https://evaluation.spfu.gov та авторизуватись за допомогою електронного підпису або через ID.GOV.UA.

В Україні запустили безплатний онлайн-сервіс для оцінки нерухомості. Як він працює?

Повідомляється, що сервіс може визначити 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу, а сформований надалі документ можна зберегти та роздрукувати. Довідка буде чинною впродовж 30 днів з дня формування.

В Україні запустили безплатний онлайн-сервіс для оцінки нерухомості. Як він працює?

Водночас якщо користувач не погоджуватиметься з результатами оцінювання — можна замовити додаткову (платну) оцінку у фахівця, який складе звіт, що реєструється в Єдиній базі та буде чинним вже протягом 6 місяців з дати оцінки.

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«Всі суб’єкти оціночної діяльності (СОД) реєструються та реєструють оцінювачів у складі СОД або за трудовим договором, щоб мати змогу реєструвати звіт про оцінку в Єдиній базі. Реєстрація СОД здійснюється лише за електронною печаткою СОД, а не за особистим електронним підписом керівника. Нотаріусам, щоб сформувати витяг з Єдиної бази або звіт про оцінку теж необхідна реєстрація за особистим кваліфікованим електронним підписом»,— додають у Фонді держмайна. 

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