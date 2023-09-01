Новини Пристрої 01.09.2023 о 15:30

В Україну повертається HONOR — АЛЛО відновила продаж смартфонів китайського бренду після 3-річної перерви

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Вадим Карпусь

Автор новин

Компанія АЛЛО оголосила про повернення на український ринок бренду смартфонів НОNOR. З 1 вересня в Україні розпочався продаж одразу п’яти нових моделей: флагманського HONOR 90, моделі HONOR Magic5 Lite та трьох телефонів з бюджетної серії HONOR Х. Смартфони бренду, що на той момент належав компанії Huawei, були представлені на ринку України до літа 2020 року.

В Украину возвращается HONOR — АЛЛО возобновила продажу смартфонов китайского бренда после 3-летнего перерыва

HONOR Magic5 Lite 5G містить 6,67-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, процесор Qualcomm Snapdragon 695, основну 64-мегапіксельну камеру та батарею місткістю 5100 мАгод. Смартфон в конфігурації 8+256 ГБ пам’яті надійшов у продаж за ціною 12 999 грн.

В Украину возвращается HONOR — АЛЛО возобновила продажу смартфонов китайского бренда после 3-летнего перерыва

Флагман HONOR 90 з основною камерою на 200 Мп та чипом Snapdragon 7 Gen 1 теж має конфігурацію пам’яті 8+256 ГБ. Селфі-камера містить 50-мегапіксельний сенсор. Екран діагоналлю 6,7 дюйма має ШІМ-частоту 3840 Гц та роздільну здатність 2664х1200 пікселів. Вартість флагмана – 22 999 грн.

Серію Honor Х представляють три моделі.

В Украину возвращается HONOR — АЛЛО возобновила продажу смартфонов китайского бренда после 3-летнего перерыва

HONOR Х6a (4+128 ГБ) має містку батарею та потрійну камеру. Вартість телефону становить 5 999 грн.

В Украину возвращается HONOR — АЛЛО возобновила продажу смартфонов китайского бренда после 3-летнего перерыва

HONOR Х7a (4+128 ГБ) може похвалитися FullView-екраном з діагоналлю 6,74 дюйми та батареєю на 5330 мАгод. За якість знімків відповідає квадрокамера на 50 Мп. Вартість моделі – 6 999 грн.

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В Україну повертається HONOR — АЛЛО відновила продаж смартфонів китайського бренду після 3-річної перерви
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Михайло Шпак

автор

В Украину возвращается HONOR — АЛЛО возобновила продажу смартфонов китайского бренда после 3-летнего перерыва

HONOR Х8a (6+128 ГБ) має 100-мегапіксельну камеру. Ця модель дозволяє одночасно записувати відео на основну та фронтальну камери. Вартість смартфона становить 7 999 грн.

Усі моделі працюють на базі операційної системи Android, дають змогу використовувати 2 SIM-картки, мають NFC-модуль, порт USB Type-C та підтримують швидку зарядку.

Для клієнтів та фанів HONOR  діє програма кредитування та оплати частинами до 15 платежів. З 1 по 25 вересня 2023 року покупці отримають оновлений та збільшений кешбек – до 2000 АЛЛО Грошей на  майбутні покупки аксесуарів або іншої смарттехніки.

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