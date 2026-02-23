banner
В YouTube Music "зламалась" підписка Premium: люди платять гроші, а реклама не зникає

Вадим Карпусь

YouTube Premium / Depositphotos

Google підтвердила проблему з відтворенням YouTube Music на пристроях Google Home та Nest: користувачі з активною підпискою YouTube Premium почали чути рекламу, хоча сервіс має працювати без неї.


Для більшості передплатників відсутність реклами — це головна причина оплачувати Premium-підписку. Тому ситуація, коли розумна колонка раптово вставляє рекламні ролики перед треками або між ними, викликала хвилю скарг. На форумі Reddit користувачі повідомили, що їхні пристрої Google Home та Nest почали відтворювати рекламу попри активну підписку. Автор початкового допису зазначив, що користується сервісом ще з часів Google Play Music, перезавантажив Home Hub, але реклама не зникла.

Інші власники пристроїв описують 30-секундні паузи між піснями, проблеми із завантаженням треків і повну тишу перед тим, як запускається рекламний блок. Дехто помітив, що замість персоналізованих добірок сервіс вмикав випадкові хіти з чартів Top 40, які не відповідають історії прослуховувань. Частина користувачів не змогла запустити трансляцію з ПК на колонку, а один із них повідомив, що пристрій програв рекламу одразу після перезавантаження — без будь-якої команди.

Водночас YouTube Music на смартфонах і планшетах у частини користувачів працював коректно. Це може вказувати на локалізацію проблеми саме в екосистемі Google Home.


Акаунт GoogleNestCommunity у тій самій гілці відповів, що компанія “знає про проблему з відтворенням YouTube Music на деяких пристроях Google Home” та розслідує її. У заяві прямо не згадуються реклама чи Premium, однак контекст дискусії свідчить, що йдеться саме про ці збої.

Наразі Google не розкриває причину помилки, масштаб поширення чи можливий зв’язок із паралельними збоями інших сервісів, зокрема Steam, які зазнають проблем через інфраструктурні труднощі. Також немає інформації про строки виправлення. Нагадаємо, останнім часом Google підсилила боротьбу з блокувальниками реклами, проте інколи це призводить до небажаних наслідків, коли навіть частина підписників YouTube Premium стикається з проблемами.

YouTube закрив коментарі та описи відео для людей із блокувальниками реклами

Джерело: androidauthority

