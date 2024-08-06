Valve працює над Half-Life 3 — про це свідчить аналіз коду та дані з резюме акторки

Експерт з дослідження Valve Тайлер Мак-Вікер підтвердив чутки про розробку Half-Life 3. Знайдені ним файли свідчать, що це схоже на правду. Гра під кодовою назвою HLX здається Мак-Вікеру повноцінною грою Half-Life, яка не є VR.
Він стверджує, що Valve та команда Half-Life Alyx, почали попереднє виробництво іншого тайтлу для одного гравця приблизно в той самий час, що й Half-Life Alyx. Кодова назва гри HLX відома з 2021 року.
«У той час і в наступні роки висловлювалися аргументи, що HLX насправді не є повноцінною грою у розробці, але, можливо, є функцією рушія або просто форматом файлу для збереження. … Тим часом я повільно й мовчки копався в цій історії. HLX заплутана. HLX, здається, є повноцінною грою Half-Life, яка не належить до віртуальної реальності, щось, що здається занадто гарним, щоб бути правдою, і тим, в чому я б хотів бути дуже впевненим хотів бути дуже впевненим, перш оприлюднювати інформацію».
Мак-Вікер каже, що час з анонсу Half-Life Alyx (майже п’ять років тому) був також витрачений на розробку наступної великої однокористувацької гри під кодовою назвою HLX. Зараз відома ще одна можлива кодова назва — Project White Sands. Ймовірно її використовували під час кастингу акторів. Дослідник зазначає, що як і багато інших студій, Valve використовує дуже випадкові кодові назви. Тому марно шукати у самій назві натяк на Half-Life.
За кілька років Мак-Вікер «багато чого дізнався» про проєкт за допомогою аналізу даних. Він стверджує, що рядки коду у таких іграх, як Dota 2, містять запозичення з Half-Life Alyx, але «продовжували отримувати розвиток» у невідомих подальших проєктах.
«Я думаю, що це Half-Life 3? Я повинен бути дуже обережним, відповідаючи на це питання. Але так. Я думаю, що це гра Half-Life, не пов’язана з VR, [у якій] ви граєте за персонажа в костюмі HEV і яка розробляється Valve Software ще з часів Half-Life Alyx», — додає Мак-Вікер.
Раніше повідомлялося, що у резюме акторки озвучання Наташі Чендел йшлося про «голос за кадром» у грі з кодовою назвою Project White Sands. Чендел не називала імена персонажів, але проєкт був чітко позначений як продукт Valve, якій буде анонсовано.
Зараз сайт Наташі Чендел не працює. Незадовго до того, як сайт припинив роботу, з нього зникли будь-які згадки про Project White Sands.
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Джерело: Eurogamer
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