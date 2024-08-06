Valve працює над Half-Life 3 — про це свідчить аналіз коду та дані з резюме акторки

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Експерт з дослідження Valve Тайлер Мак-Вікер підтвердив чутки про розробку Half-Life 3. Знайдені ним файли свідчать, що це схоже на правду. Гра під кодовою назвою HLX здається Мак-Вікеру повноцінною грою Half-Life, яка не є VR.

Він стверджує, що Valve та команда Half-Life Alyx, почали попереднє виробництво іншого тайтлу для одного гравця приблизно в той самий час, що й Half-Life Alyx. Кодова назва гри HLX відома з 2021 року.

«У той час і в наступні роки висловлювалися аргументи, що HLX насправді не є повноцінною грою у розробці, але, можливо, є функцією рушія або просто форматом файлу для збереження. … Тим часом я повільно й мовчки копався в цій історії. HLX заплутана. HLX, здається, є повноцінною грою Half-Life, яка не належить до віртуальної реальності, щось, що здається занадто гарним, щоб бути правдою, і тим, в чому я б хотів бути дуже впевненим хотів бути дуже впевненим, перш оприлюднювати інформацію».

Мак-Вікер каже, що час з анонсу Half-Life Alyx (майже п’ять років тому) був також витрачений на розробку наступної великої однокористувацької гри під кодовою назвою HLX. Зараз відома ще одна можлива кодова назва — Project White Sands. Ймовірно її використовували під час кастингу акторів. Дослідник зазначає, що як і багато інших студій, Valve використовує дуже випадкові кодові назви. Тому марно шукати у самій назві натяк на Half-Life.

За кілька років Мак-Вікер «багато чого дізнався» про проєкт за допомогою аналізу даних. Він стверджує, що рядки коду у таких іграх, як Dota 2, містять запозичення з Half-Life Alyx, але «продовжували отримувати розвиток» у невідомих подальших проєктах.

«Я думаю, що це Half-Life 3? Я повинен бути дуже обережним, відповідаючи на це питання. Але так. Я думаю, що це гра Half-Life, не пов’язана з VR, [у якій] ви граєте за персонажа в костюмі HEV і яка розробляється Valve Software ще з часів Half-Life Alyx», — додає Мак-Вікер.

Раніше повідомлялося, що у резюме акторки озвучання Наташі Чендел йшлося про «голос за кадром» у грі з кодовою назвою Project White Sands. Чендел не називала імена персонажів, але проєкт був чітко позначений як продукт Valve, якій буде анонсовано.

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Зараз сайт Наташі Чендел не працює. Незадовго до того, як сайт припинив роботу, з нього зникли будь-які згадки про Project White Sands.

Джерело: Eurogamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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