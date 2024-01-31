Вартість ШІ-компаній обвалилась на $190 млрд після звітів Google та Microsoft

Квартальні звіти техногігантів розчарували інвесторів, що призвело до падіння акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Як повідомляє Reuters, ШІ-компанії втратили загалом близько $190 млрд ринкової капіталізації.

Акції Alphabet впали на 5,6%, оскільки грудневий виторг від реклами Google не виправдав очікувань (хоча за квартальними показниками дохід від реклами сягнув $9,2 млрд, що на 15% більше, ніж торік). Компанія також зазначила, що її витрати на центри обробки даних для підтримки планів щодо штучного інтелекту цього року зростуть, підкреслюючи вартість жорсткої конкуренції з Microsoft. Загалом дохід Google минулого кварталу сягнув $86 млрд.

Попри зростання доходів Google Cloud, яке трохи перевищило цільові показники Волл-стріт, завдяки інтересу до штучного інтелекту, Azure від Microsoft зростав швидше. Загалом Microsoft перевершила прогнози аналітиків щодо квартального доходу ($62 млрд), оскільки нові функції штучного інтелекту допомогли залучити клієнтів до її хмарних служб і служб Windows. Однак її акції також впали на 0,7%.

Цього місяця інтерес Microsoft до штучного інтелекту допоміг компанії вперше перевищити оцінку у $3 трильйони ринкової капіталізації, затьмаривши Apple.

Акції виробника мікросхем Advanced Micro впали на 6% після того, як його прогноз виторгу в першому кварталі не виправдав оцінок.

Акції Nvidia, які зросли на 27% у січні після більш ніж потроєного зростання торік завдяки ШІ, також повернули частину цього прибутку в розширеній торгівлі, востаннє впавши на понад 2%.

Акції виробника комплектування для серверів Super Micro Computer, який також виграв від попиту на штучний інтелект, впали більш ніж на 3%.