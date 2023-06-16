«‎Вавилон 5: Дорога додому» — дивимося перший трейлер анімаційної версії культової космоопери 90-х з голосами оригінальних акторів

Науково-фантастичний серіал «Вавилон 5» нарешті повертається в анімаційному продовженні.

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У новому трейлері можна побачити вже знайомі обличчя та голоси, зокрема командира космічної станції «Вавилон-5» Джона Шерідана; космічні битви з легендарними зоряними винищувачами Starfury; і орду прибульців-інсектоїдів. Офіційний синопсис обіцяє, що глядачі «мандруватимуть галактикою з Шеріданом, який несподівано застрягає в кількох часових шкалах та альтернативних реальностях у пошуках шляху додому. По дорозі він возз’єднується з кількома знайомими персонажами, відкриваючи для себе нові космічні одкровення про історію, мету та значення Всесвіту».

У фільмі з’являться багато оригінальних акторів: Брюс Бокслейтнер озвучить Шерідана, також можна почути голоси Клаудії Крістіан (Сьюзен Іванова), Пітера Юрасіка (Лондо Молларі), Білла Мумі (Леньєр), Трейсі Скоґґінс (Елізабет Локлі) та Патриції Толлман (телепат Літа Александер).

Режисером анімаційного фільму «‎Вавилон 5: Дорога додому» став ветеран WB Animation Метт Пітерс, а сценарій написав автор оригіналу Джозеф Майкл Стражинськи – він також виступив продюсером сиквелу й оголосив про продовження серії на початку травня.

Оригінальна космоопера «Вавилон 5» дебютувала у 1994 році й транслювалась протягом 4-х років. В основному дія сюжету відбувається на космічній станції «Вавилон-5», яка є центром політичних інтриг, дипломатії та війн із представниками далеких від Землі планет. Стражинськи неодноразово намагався перезапустити серіал, однак відродження ускладнював той факт, що чимало постійних акторів вже пішли з життя, у тому числі Майкл О’Хара, Міра Фурлан, Андреас Кацулас і Джеррі Дойл (їхніх персонажів відтворять в анімаційній версії нові голоси). Але, судячи з останніх звітів, шанси на перезапуск ще є.

«‎Вавилон 5: Дорога додому» вийде 15 серпня на Amazon, Apple TV, Vudu та YouTube, які вже пропонують попередні замовлення за $20. Тривалість фільму – 1 година 20 хвилин.