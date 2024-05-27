Новини Новини 27.05.2024 о 22:35 comment views icon
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VBScript — RIP. Microsoft хоронить 27-річну мову програмування

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Корпорація Microsoft припиняє підтримку сценаріїв VBScript для Windows.

VBScript — це мова сценаріїв, яку Microsoft вперше представила у 1996 році. Вона була доступна як системний компонент в ОС Windows і широко використовувалася для автоматизації завдань і керування програмами на базі Windows. Синтаксис VBScript є дещо спрощеною версією синтаксису мови Visual Basic, зокрема, не підтримується типізація: всі змінні мають тип Variant.

В своєму блозі Microsoft зазначили, що використання VBScript зменшилось на користь більш сучасних веб-технологій.

Керівник програми Microsoft Навін Шанкар заявив, що було прийнято рішення припинити підтримку, щоб перейти до більш сучасних, ефективних і вдосконалених варіантів.

«З роками технологія прогресувала, створивши більш потужні та універсальні мови сценаріїв, такі як JavaScript і PowerShell. Ці мови пропонують ширші можливості та краще підходять для сучасних завдань веб-розробки та автоматизації», — підкреслив він.

VBScript зникне все досить скоро — відразу після релізу масштабного оновлення Windows 11 (24H2), реліз якого намічений на III-IV квартал 2024 року. Припинення підтримки відбуватиметься в три етапи.

  1. Ряд компонентів, які призначені для підтримки скриптової мови, будуть переведені в категорію функцій за запитом (Features on Demand, FOD). До FOD входять додаткові компоненти ОС — .NET Framework (.NetFx3), Hyper-V і WSL. Їх, за потреби, можна встановити додатково. У першому етапі VBScript залишиться дефолтним елементом системи.
  2. VBScript перестане автоматично встановлюватися разом із Windows. За бажання його можна буде повернути як FOD-компонент. Ця можливість передбачена для тих користувачів, кому скриптова мова все ж таки потрібна. Реалізація другого етапу намічена на 2027 рік.
  3. Microsoft повністю відмовиться від підтримки VBScript, і скриптова мова зникне з Windows. Коли буде реалізовано цей етап — невідомо.

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