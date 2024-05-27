VBScript — RIP. Microsoft хоронить 27-річну мову програмування

Корпорація Microsoft припиняє підтримку сценаріїв VBScript для Windows.

VBScript — це мова сценаріїв, яку Microsoft вперше представила у 1996 році. Вона була доступна як системний компонент в ОС Windows і широко використовувалася для автоматизації завдань і керування програмами на базі Windows. Синтаксис VBScript є дещо спрощеною версією синтаксису мови Visual Basic, зокрема, не підтримується типізація: всі змінні мають тип Variant.

В своєму блозі Microsoft зазначили, що використання VBScript зменшилось на користь більш сучасних веб-технологій.

Керівник програми Microsoft Навін Шанкар заявив, що було прийнято рішення припинити підтримку, щоб перейти до більш сучасних, ефективних і вдосконалених варіантів.

«З роками технологія прогресувала, створивши більш потужні та універсальні мови сценаріїв, такі як JavaScript і PowerShell. Ці мови пропонують ширші можливості та краще підходять для сучасних завдань веб-розробки та автоматизації», — підкреслив він.

VBScript зникне все досить скоро — відразу після релізу масштабного оновлення Windows 11 (24H2), реліз якого намічений на III-IV квартал 2024 року. Припинення підтримки відбуватиметься в три етапи.