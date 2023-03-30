Верховний суд Данії: біткоїн є спекулятивним активом, прибуток від його перепродажу та майнінгу підлягає оподаткуванню

Верховний суд Данії у двох своїх рішеннях ухвалив, що прибуток, отриманий від продажу біткоїнів, повинен оподатковуватись. Один із суб’єктів розгляду отримав біткоїни як донати за розроблене ним ПЗ і придбав на ринку, потім продав їх з прибутком. Інший отримав біткоїни через використання серверних потужностей для майнінгу, потім також реалізував їх з отриманням прибутку. Повідомлення Верховного суду про результат розгляду обох справ говорить:

«У 2011-2015 роках А придбав біткоїни за допомогою шести покупок та як пожертви, отримані ним від третіх осіб у зв’язку з розробкою та наданням програмного забезпечення для [роботи з] біткоїнами. У 2017 та 2018 роках він продав ці біткоїни з прибутком.

У 2011–2013 роках B придбав біткоїни як винагороду за надання серверної потужності для системи біткоїнів та перевірку транзакцій біткоїнів (майнінг). У 2018 році він продав частину цих біткоїнів із прибутком.

Справи стосувалися того, чи оподатковувався прибуток A і B від продажу біткоїнів.

Верховний суд ухвалив, що купівля А біткоїнів має розглядатися як вчинена з метою спекуляції, а отже, продаж цих біткоїнів не звільнявся від податків відповідно до розділу 5, підрозділ 1, літера а, Закону про державний податок.

Верховний суд також заявив, що продаж А біткоїнів, які він придбав як пожертвування, і продаж активів Б у біткоїнах, придбаних в результаті майнінгу, є обігом їх некомерційних підприємств. Таким чином, продажі спричиняють податкові зобов’язання відповідно до пункту а розділу 4 Закону про державні податки.

В обох випадках Верховний суд дійшов одного й того самого результату.»