Щасливець придбав ігрову відеокарту NVIDIA за $8,4 — коштувала $230, коли вийшла

Ця відеокарта NVIDIA вийшла кілька років та свого часу мала великий успіх в аудиторії Steam. Як свідчить недавній огляд ITC.ua, вона щось може й зараз.

Користувачу Reddit Lucky_Mess4798 вдалося придбати NVIDIA GTX 1660 Super лише за $8,4 у місцевому американському секонд-хенді Goodwill (пост чомусь видалений модератором, але обговорення залишилося). Відеокарта в робочому стані та, судячи з опублікованого фото, виготовлена MSI. Призначена для роздільної здатності 1080p відеокарта зараз продається від $50 до $100 у магазинах вживаних товарів.

Випущена в жовтні 2019 року, GeForce GTX 1660 Super базувалася на архітектурі Turing і коштувала на старті продажів $229. Однією з головних особливостей GTX 1660 Super була швидша пам’ять GDDR6 порівняно з GDDR5 у GTX 1660 без слова Super, яка забезпечувала кращу пропускну здатність та загальну продуктивність. Про всяк випадок нагадаємо, що серія GTX 1000 не підтримує трасування променів.

Відеокарта все ще досить потужна, оскільки може впоратися з популярними кіберспортивними та деякими старішими іграми та підтримує FSR. Сучасна технологія AMD може допомогти у деяких випадках, коли недостатньо 6 ГБ відеопам’яті. А за $8,4 вона є надзвичайно привабливою — якщо мета пограти бодай у щось.

Це не найменша ціна, за яку можна придбати подібну відеокарту. Під час “Чорної п’ятниці” одному з геймерів пощастило знайти дещо слабшу NVIDIA GTX 1060 за $5, але його чекало деяке розчарування. Хтось взагалі отримав RTX 3060 безплатно, або дуже недорого придбав повноцінний ігровий ПК.