Новини Пристрої 23.12.2025 comment views icon

Щасливець придбав ігрову відеокарту NVIDIA за $8,4 — коштувала $230, коли вийшла

Щасливець придбав ігрову відеокарту NVIDIA за $8,4 — коштувала $230, коли вийшла
Зображення: Reddit, Lucky_Mess4798

Ця відеокарта NVIDIA вийшла кілька років та свого часу мала великий успіх в аудиторії Steam. Як свідчить недавній огляд ITC.ua, вона щось може й зараз.

Користувачу Reddit Lucky_Mess4798 вдалося придбати NVIDIA GTX 1660 Super лише за $8,4 у місцевому американському секонд-хенді Goodwill (пост чомусь видалений модератором, але обговорення залишилося). Відеокарта в робочому стані та, судячи з опублікованого фото, виготовлена MSI. Призначена для роздільної здатності 1080p відеокарта зараз продається від $50 до $100 у магазинах вживаних товарів.

Випущена в жовтні 2019 року, GeForce GTX 1660 Super базувалася на архітектурі Turing і коштувала на старті продажів $229. Однією з головних особливостей GTX 1660 Super була швидша пам’ять GDDR6 порівняно з GDDR5 у GTX 1660 без слова Super, яка забезпечувала кращу пропускну здатність та загальну продуктивність. Про всяк випадок нагадаємо, що серія GTX 1000 не підтримує трасування променів.

Щасливець придбав ігрову відеокарту NVIDIA за $8,4 — коштувала $230, коли вийшла

Відеокарта все ще досить потужна, оскільки може впоратися з популярними кіберспортивними та деякими старішими іграми та підтримує FSR. Сучасна технологія AMD може допомогти у деяких випадках, коли недостатньо 6 ГБ відеопам’яті. А за $8,4 вона є надзвичайно привабливою — якщо мета пограти бодай у щось.

Це не найменша ціна, за яку можна придбати подібну відеокарту. Під час “Чорної п’ятниці” одному з геймерів пощастило знайти дещо слабшу NVIDIA GTX 1060 за $5, але його чекало деяке розчарування. Хтось взагалі отримав RTX 3060 безплатно, або дуже недорого придбав повноцінний ігровий ПК.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Seagate досягає щільності HDD 6,9 ТБ на одному диску: можливі накопичувачі до 69 ТБ
Дефіцит пам'яті вдарив по ринку: продажі материнських впали на 50%, виробники ПК відтягують здорожчання
“Вмикати можна, грати не можна”: AMD Radeon RX 9070 XT отримала “обмежений режим” після оплавлення кабелю
Зрівняти катком: Nubia висміяла виступи камер Apple iPhone та решти смартфонів
Transcend затримує виробництво SSD та SD-карт — витрати компанії на NAND зросли на 50-100%
Cooler Master перепрошує: техпідтримка порадила користувачу розібрати кабель 12V 2×6, котрий не працював з RTX 5070 Ti
Чули про відеокарту AMD BC250? На майнінговому монстрі на базі PlayStation 5 запустили GTA 5 та Cyberpunk 2077
Колись відеокарти були меншими: з NVIDIA RTX 5080 зробили скейт
Геймери вимагають повернення AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 знов приваблива, але іноді чип коштує як 9800X3D
Як розберете, то не зберете: ремонтник назвав NVIDIA RTX 5090 FE “однією з найгірших конструкцій в історії відеокарт”
NVIDIA не постачатиме відеопам’ять партнерам — це виб’є з ринку невеликих виробників відеокарт
Хромбуки стають ігровими ПК: Google та NVIDIA дарують новим покупцям Chromebook річну підписку GeForce Now
Стартували продажі SSD Biwin CL100 у форматі карти пам'яті — швидкість читання до 3700 МБ/с за ціною $310 за 2 ТБ
Користувачі обурені: Garmin прибрала з інтерфейсу годинників популярне швидке налаштування
Intel знову за своє: Core Ultra X7 358H на 15% повільніший за Core Ultra 7 265H у попередньому тесті
Apple MacBook Pro з відеокартою NVIDIA: TinyCorp показала робочий прототип та представила драйвери
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Користувачі налякані швидким зношенням SSD — драйвери AMD постійно перезаписують журнали
NVIDIA "пожирає" LPDDR5X: у 2026 році очікується подвійне здорожчання пам’яті, постраждають й бюджетні смартфони
Нові AMD Ryzen 7 9700X3D, Ryzen AI MAX+ 388 та 392 з повноцінною Radeon 8060S помічені в PassMark
Як тобі таке, Тім Кук? NVIDIA стала найдорожчою компанією у світі з капіталізацією $5 трлн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати