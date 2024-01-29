Від Nokia 1100 до iPhone 5 — 15 найпопулярніших телефонів усіх часів в одній картинці

А яким був ваш улюблений мобільний телефон?

З моменту першої появи мобільні телефони кардинально змінили свій зовнішній вигляд та функціональність, і нині є однією з найпоширеніших технологій людства. У 2021 році у світі налічувалось 7,1 млрд користувачів мобільних телефонів — приблизно 90% від загальної кількості світового населення. На інфографіці Visual Capitalist, створеній на основі даних Wikipedia, Yahoo Finance і технічної аналітичної фірми Omdia, можна побачити, які з моделей були найпопулярнішими увесь цей час:

Попри існування в часи перших масових смартфонів (серія Nokia E, а потім iPhone) базова функціональність та компактні розміри Nokia 1100s зробили його улюбленцем користувачів — із загалом 250 млн продажів. Ще одна модель компанії — Nokia 1110 — ненабагато поступилася і розійшлася тиражем у 248 млн одиниць.

iPhone 6 і 6 plus, які започаткували еру смартфонів із великим екраном, посідають у переліку третє місце — із сумарним продажем у 222 млн одиниць. Модель залишається бестселером Apple і найбільш продаваним смартфоном усіх часів — у 2017 році iPhone 6 перевипустили за середньою ціною.

Решта рейтингу загалом розподілена між Nokia та iPhone, і лише Samsung E1100 (11 місце) та Motorola Razr V3 (17 місце) дещо порушили цю дуополію.

Зліт та падіння Nokia

Водночас Nokia та Apple нині мають кардинально різні долі й статки. Після дерегуляції телекомунікаційного ринку, спочатку в Європі, а потім в Азії, Nokia не змогла здійснити перехід до смартфонів і швидко поступилася Apple, Google і Samsung.

У 2014 році бізнес мобільних телефонів Nokia придбала Microsoft із невдалою спробою розширити власний Windows Phone і зрештою перепродала його HMD Global. На сьогодні HMD Global все ще виробляє телефони Nokia (включаючи оновлені попередні моделі), які працюють на ОС Android.

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На цьому відео, яке охоплює 25 років трансформації ринку мобільних телефонів (з 1992 по 2007 рік) можна побачити зліт та падіння Nokia.

Apple vs. Samsung

Коли Apple вперше анонсувала iPhone у 2007 році, Стів Джобс назвав його «революційним продуктом». Того ж року компанія продала 1,4 мільйона iPhone, причому 80% продажів припало на четвертий квартал — для порівняння того ж таки 2007-го Nokia продала 7,4 мільйона мобільних телефонів лише в четвертому кварталі.

«Nokia вважалася нестримною та непереможною», — пише репортер CNBC Кіф Лесвінг.

Ситуація для Apple почала змінюватися у 2008 році, під час запуску App Store, який допоміг підштовхнути нову хвилю сучасних технологічних компаній, таких як Uber

і поставив Apple попереду конкурентів. Вже у 2011 році за допомогою iPhone 4s компанія досягла важливої ​​віхи — продала понад 50 мільйонів одиниць.

До 2015 року Apple продавала понад 200 мільйонів iPhone на рік. Через десять років після випуску iPhone вона стала першою публічною американською компанією, яка досягла ринкової капіталізації у трильйон доларів, і нині це одна з найприбутковіших компаній у світі.

За неповні 20 років Apple випустила 42 моделі й нині iPhone — один із найпопулярніших телефонів у світі. Компанія нещодавно вперше обігнала Samsung, одного зі своїх найбільших конкурентів, ставши світовим лідером у сфері смартфонів (місце, яке Samsung посідала з 2010 року) із понад 20% частки світового ринку.