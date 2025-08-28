Белла Рамзі відповіла критикам серіалу "Останні з нас": "Можете не дивитися, просто грайте далі"

Белла Рамзі у другому сезоні серіалу "Останні з нас"

Акторка Белла Рамзі, яка зіграла Еллі в серіалі “Останні з нас”, стала чи не основною ціллю критики в екранізації — фани закидали їй невідповідність образу з гри та сипали прокльонами в соцмережах, через що дівчині довелось повністю з них видалитись.

З другим сезоном ситуація тільки погіршилась, оскільки критикували й сюжет. Однак у Рамзі нині є офіційна відповідь невдоволеним фанам.

“Я намагаюся триматися від цього подалі, наскільки можу”, — заявила Рамзі у подкасті The Awardist (через Games Radar), коментуючи різку реакцію на окремі моменти другого сезону. “Ви можете не дивитися серіал, якщо так сильно його ненавидите. Є гра, просто пройдіть її ще раз. А якщо хочете подивитися, то сподіваюсь вам все сподобається”.

Серіал “Останні з нас” — це екранізація постапокаліптичних ігор серії The Last of Us від Naughty Dog. Перший сезон оповідав про контрабандиста Джоела (Педро Паскаль), якому доручено провести підлітку з імунітетом Еллі (Рамзі) через регіони США, спустошені пандемією паразитичного грибка. Дія другого відбувається через п’ять років із залученням ключових персонажів The Last of Us Part 2: Еббі у виконанні Кейтлін Дівер, яка розшукує Джоела задля помсти, Діни (Ізабела Мерсед), що виступає новим любовним інтересом Еллі, Джессі (Янг Мазіно), а також Айзека, роль якого на телебаченні дублює Джеффрі Райт.

Відомо, що третій сезон зосередиться на історії Еббі й покаже все ті ж “три дні у Сіетлі”, але з її погляду. Дівер так само активно критикували за фізичну невідповідність ролі, сама ж акторка раніше розповідала, що її взяли у серіал без кастингу, оскільки шоуранери були впевнені, що вона ідеально впишеться в історію.

Дата виходу чи старту виробництва третього сезону поки невідома, однак шоуранер Крейг Мезін раніше натякав, що він отримає більше епізодів, ніж в другому. Мезін у продовженні керуватиме серіалом самостійно, оскільки творець гри Ніл Дракманн раніше оголосив про відхід із проєкту з метою зосередитись на нових іграх студії.

“Це була творча мрія — працювати з Нілом і втілити адаптацію його блискучої роботи в життя на HBO. Я не міг уявити більш щедрого творчого партнера”, — говорив раніше Мезін.

Рамзі у подкасті додала, що їй “дуже не вистачатиме” Дракманна.