Новини Кіно 28.08.2025 comment views icon

Белла Рамзі відповіла критикам серіалу "Останні з нас": "Можете не дивитися, просто грайте далі"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Белла Рамзі відповіла критикам серіалу "Останні з нас": "Можете не дивитися, просто грайте далі"
Белла Рамзі у другому сезоні серіалу "Останні з нас"

Акторка Белла Рамзі, яка зіграла Еллі в серіалі “Останні з нас”, стала чи не основною ціллю критики в екранізації — фани закидали їй невідповідність образу з гри та сипали прокльонами в соцмережах, через що дівчині довелось повністю з них видалитись.

З другим сезоном ситуація тільки погіршилась, оскільки критикували й сюжет. Однак у Рамзі нині є офіційна відповідь невдоволеним фанам.

“Я намагаюся триматися від цього подалі, наскільки можу”, — заявила Рамзі у подкасті The Awardist (через Games Radar), коментуючи різку реакцію на окремі моменти другого сезону. “Ви можете не дивитися серіал, якщо так сильно його ненавидите. Є гра, просто пройдіть її ще раз. А якщо хочете подивитися, то сподіваюсь вам все сподобається”.

Серіал “Останні з нас” — це екранізація постапокаліптичних ігор серії The Last of Us від Naughty Dog. Перший сезон оповідав про контрабандиста Джоела (Педро Паскаль), якому доручено провести підлітку з імунітетом Еллі (Рамзі) через регіони США, спустошені пандемією паразитичного грибка. Дія другого відбувається через п’ять років із залученням ключових персонажів The Last of Us Part 2: Еббі у виконанні Кейтлін Дівер, яка розшукує Джоела задля помсти, Діни (Ізабела Мерсед), що виступає новим любовним інтересом Еллі, Джессі (Янг Мазіно), а також Айзека, роль якого на телебаченні дублює Джеффрі Райт.

Шоуранер «Останніх з нас» планує покінчити з екранізаціями ігор, але думка про «19 сезонів GTA» не дає йому спокою
Кадри з серіалу “Останні з нас”

Відомо, що третій сезон зосередиться на історії Еббі й покаже все ті ж “три дні у Сіетлі”, але з її погляду. Дівер так само активно критикували за фізичну невідповідність ролі, сама ж акторка раніше розповідала, що її взяли у серіал без кастингу, оскільки шоуранери були впевнені, що вона ідеально впишеться в історію.

Останні з нас
Кадри з серіалу “Останні з нас”

Дата виходу чи старту виробництва третього сезону поки невідома, однак шоуранер Крейг Мезін раніше натякав, що він отримає більше епізодів, ніж в другому. Мезін у продовженні керуватиме серіалом самостійно, оскільки творець гри Ніл Дракманн раніше оголосив про відхід із проєкту з метою зосередитись на нових іграх студії.

“Це була творча мрія — працювати з Нілом і втілити адаптацію його блискучої роботи в життя на HBO. Я не міг уявити більш щедрого творчого партнера”, — говорив раніше Мезін.

Рамзі у подкасті додала, що їй “дуже не вистачатиме” Дракманна.

Обличчя Еббі в серіалі «Останні з нас» / The Last Of Us домалювали з CGI, бо акторку покусав павук

Популярні новини

arrow left
arrow right
Якби The Last of Us став комедією: вийшов трейлер фільму "Холодне сховище" з Ліамом Нісоном та Джо Кірі з "Дивних див"
Серіал «Чужий: Земля» розкриє давню загадку Ностромо з фільму Рідлі Скотта 1979 року — всього одним дзвінком
У фіналі «Відьмака» від Netflix покажуть улюбленого персонажа з DLC Hearts of Stone
Marvel не здається: у наступні роки вийдуть щонайменше 14 фільмів та серіалів MCU (повний список + дати виходу)
Творець серіалу "Чужий: Земля" отримав "таємне" камео в перших епізодах
Фінал серіалу «Дивні дива» — перший трейлер показав зірку «Термінатора» з натяком на епічну битву з Векною
Перший тизер Sci-Fi серіалу «Нейромант» від Apple — за кіберпанковим романом Вільяма Гібсона
Перший погляд на нового Гаррі Поттера в серіалі HBO — зйомки офіційно стартували
Серіал «Повільні коні» / Slow Horses подовжили на 7-й сезон
«Серіал, що не має конкурентів»: Квентін Тарантіно розхвалив хіт жахів Netflix з 93% на Rotten Tomatoes
На шляху до Алеї Діаґон: витік зі зйомок серіалу HBO вперше показав Гаррі Поттера та Геґріда в одній сцені
Стівен Кінг схвалює: науково-фантастичний серіал "Інститут" продовжили на 2-й сезон
На FX стартував серіал "Чужий: Земля" з першими двома епізодами
Суміш "Гострих картузів" зі "Спадкоємцями": Netflix показав перші кадри історичної драми "Дім Гіннеса"
Четвертий сезон серіалу "Ззовні" представить "доньку пастора" і вийде у 2026 році
Як "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"
Перші кадри серіалу «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» — таємничий лиходій Пола Джаматті й перший за 120 років набір кадетів
Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали
Автор «Гри в кальмара» розкрив альтернативний фінал шоу — здається, було краще
Netflix вперше використав ШІ в своєму серіалі — цьогорічному Sci-Fi хіті з 96% на Rotten Tomatoes
«Дивні дива» у версії Amazon: вийшов серіал жахів «Інститут» за романом Стівена Кінга
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати