Керівник HBO сумнівається, що серіал "Останні з нас" отримає 4 сезон

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Керівник HBO сумнівається, що серіал "Останні з нас" отримає 4 сезон
"Останні з нас"

Бос HBO Кейсі Блойс сумнівається, що серіал “Останні з нас” будуть продовжувати на 4-й сезон. За його словами, наразі все виглядає так, ніби шоу завершиться вже на 3-му.


В інтерв’ю Deadline Блойса прямо запитали, чи стане третій сезон фінальним. Він відповів: “Здається, що так”, але одразу наголосив на відсутності остаточного рішення. За словами керівника, HBO залишає останнє слово за шоуранером, тож першочергово варто запитувати Крейга Мейзіна. Він провідний автор 3-го сезону серіалу “Останні з нас” після відходу творця оригінальної гри Ніла Дракманна. Разом з ним проєкт залишила і сценаристка Галлі Гросс, яка також до цього працювала над The Last of Us Part 2.

Третій сезон “Останніх з нас” очікують не раніше 2027 року, офіційної дати премʼєри немає. Шоу зосередиться на історії Еббі та конфлікті між WLF (Вашингтонським визвольним фронтом) і Шрамами. Однак питання продовження серіалу не таке просте. Другий сезон сильно критикували через головних акторок і значні відхилення від сюжету, як результат, катастрофічно впали оцінки і перегляди.

Керівник HBO сумнівається, що серіал "Останні з нас" отримає 4 сезон
Джоел (Педро Паскаль) та Еллі (Белла Рамзі) з серіалу “Останні з нас”

Раніше Мейзін публічно заявляв, що для завершення історії потрібно більше екранного часу. За його словами, вмістити всю історію двох ігор Naughty Dog в один сезон просто неможливо без серйозних компромісів. Втім, нові коментарі Блойса натякають, що HBO не зацікавлена у продовженні.

“Крейг все ще обмірковує, чи буде це ще два сезони, чи ще один довгий сезон. Це ще не вирішено, і я прислухаюся до Крейга в цьому питанні”, — каже керівник HBO.

Ситуацію ускладнює відмова шоуранера від формату “Гри престолів” з розвитком сюжету за межами ігор. Наразі The Last of Us: Part 3 не існує, а Naughty Dog більше зосереджена на Intergalactic: The Heretic Prophet. Тож перед авторами стоїть задача: логічно завершити “Останні з нас” або ризикувати. Нам залишається чекати, щоб побачити яким шляхом піде HBO та Крейг Мейзін.


Джерело: IGN, Game Spot

