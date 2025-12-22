Відео стороннього ютубера випадково опинилося на сайті Білого дому: “Знав би, вдягнувся б краще”

Скріншот: Bloomberg

У п’ятницю Білий дім повідомив про початок розслідування після того, як YouTube-відео якогось бороданя раптово з’явилося на офіційному сайті адміністрації, повідомляє Bloomberg. Наразі Білий дім не може пояснити, як стрім випадкового ютубера опинився на його сайті.

Стрим вів блогер RealMattMoney. На скриншоті Bloomberg його видно в розділі “Live News” на сайті Білого дому: типовий стрімерський сетап, геймерські навушники, темно-сіра футболка. Поверх відео — чат трансляції, де глядачі хвалять його аналітику. Під вікном відео — назва стриму, оформлена елегантним шрифтом Білого дому, з обіцянкою “без реклами посеред стріму”, а також невеликий опис із пропозицією знижки $10 за кліком на посилання сервісу StreamYard.

За даними Bloomberg, трансляція була видима в розділі “Live News” на офіційному сайті Білого дому незадовго до опівночі в четвер, з’являючись і зникаючи протягом приблизно години. Сам 34-річний блогер RealMattMoney, справжнє ім’я якого Метт Фарлі, дає своїй аудиторії інвестиційні поради. Поза камерою він працює нафтовим інженером у Техасі та є прихильником президента Трампа, повідомив він Bloomberg. Він також стверджує, що не мав жодного уявлення про те, що відбувається.

«Це ж не може бути правдою, так? Я просто намагався постримити з друзями. Якби я знав, що опинюся на сторінці Білого дому, то принаймні одягнувся б трохи інакше”, — написав він у п’ятницю у X, реагуючи на публікацію.

У соцмережах RealMattMoney також поскаржився на змарновану можливість справити враження на “свого лідера”, зазначивши, що сказав би щось інше, ніж про особисті фінанси, і попросив “зустрітися з POTUS” (офіційний логін Президента США). Наразі, за даними Bloomberg, незрозуміло, чи ці п’ять хвилин слави Фарлі стали результатом зламу, чи випадкової публікації. Хоча інцидент виглядає здебільшого безневинним, він неминуче викличе запитання з огляду на послужний список адміністрації Трампа щодо провалів у кібербезпеці, зокрема випадок, коли міністр оборони Піт Гегсет випадково злив секретні плани бомбардувань у незахищеному груповому чаті, або коли зламали акаунт сина Трампа чи використовували фейкові логіни у соцмережах.

Джерело: Futurism.com