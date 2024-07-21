Відеокарти NVIDIA RTX 40xx масово перегріваються через неякісну термопасту — дослідник рекомендує заміну

Партнери NVIDIA з виготовлення відеокарт нібито використовують дешеву термопасту у RTX 40xx, що спричиняє їхнє перегрівання. Це стверджує відомий німецький ремонтник та ентузіаст Ігор Валлоссек.

Низька якість термопасти переросло в серйозну проблему для багатьох власників NVIDIA RTX 40xx. Температура відеокарт сягає понад 100 °C, що спричиняє різке зростання швидкості вентилятора майже до 100%. Термопаста працює добре у перші дні, але швидко деградує за місяці (навіть не роки).

Igor’s Lab почала отримувати звіти читачів щодо низької ефективності охолодження їхніх відеокарт. У статтях, присвячених RTX 4080 Gallardo та RTX 4080 TUF Gaming, Ігор Валлоссек виявив, що єдиною причиною проблем є неякісна термопаста. її заміна одразу нормалізувала температуру.

У ході дослідження виявлено, що більшість, якщо не всі, партнери NVIDIA використовують одного постачальника термопасти. Компанія постачає дешеву термопасту, яка псується набагато швидше, ніж це було раніше.

Щоб підтвердити погану якість, Валлоссек протестував термопасту з абсолютно нової RTX 4080 Gallardo. Під час тестування на 60 °C Валлоссек виявив, що ефективність пасти за дуже низької товщини є надто хорошою, щоб бути правдою. Однак теплопровідність пасти RTX 4080 Gallardo погіршується при більш густому нанесенні. Товстіші шари перетворюють з видатної на звичайну, як в Arctic MX-6.

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Валлоссек дослідив термопасту під мікроскопом. Це дійсно була дешева паста з дивною масляною сумішшю у складі, яка висихає за лічені хвилини, якщо витерти її пальцем. Вона також містить частинки розміром до 16 мкм — занадто великі термопасти. Масивні частинки оксиду алюмінію були додані до пасти, щоб легко досягти вищої теплопровідності в короткостроковій перспективі. Але вони мають швидко зменшувати її ефективність у довгостроковій перспективі. Частинки створюють достатньо простору, щоб масляниста речовина швидко випаровувалася.

Проблему порівняно легко вирішити заміною термопасти, вона е недорогою. Проте потрібно мати навички у розбиранні відеокарт, і це не те що мали б робити власники пристроїв за $1000 або більше.

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Джерело: Igor`s Lab

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