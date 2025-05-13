Вже за 10 років біткоїн замінить долар США — мільярдер Тім Дрейпер

Відомий венчурний інвестор і мільярдер Тім Дрейпер вважає, що протягом 10 років біткоїн замінить долара США і стане стандартною валютою. Він також повторив свій прогноз: біткоїн зросте до $250 тис. до кінця 2025 року.

«10 років, щось таке. Можливо, трохи менше», — сказав Дрейпер.

За словами Дрейпера, це спричинить масове вилучення коштів із фіатних банків і глобальний перехід на біткоїн-стандарт, оскільки довіра до урядів зменшується, а децентралізовані технології замінюють традиційну банківську систему. Це було особливо очевидно, коли у 2023 році збанкрутував Silicon Valley Bank.

Закриття Silicon Valley Bank супроводжувалося закриттям Signature Bank та ліквідацією Silvergate Bank. Усі три фінансові установи мали зв’язки з індустрією цифрових активів і постраждали від краху криптобіржі FTX.

Також Дрейпер розглядає стейблкоїни як міст до біткоїна, який допоможе людям користуватися цифровими валютами, але у підсумку вони підлягають інфляції, і з часом будуть коштувати все менше і менше.

Джерело: CoinDesk