Військові облігації в «Дії» принесли українцям понад ₴94 млн доходу з жовтня 2022 року

З жовтня 2022 року українці отримали змогу придбати військові облігації безпосередньо у «‎Дії» — і на сьогодні кількість придбаних ОВДП у застосунку сягнула 4 млн (4 000 176, якщо точніше), що загалом принесло їх власникам понад ₴94 млн доходу.

Послугу позиціюють як донат на військо, який повернеться власникам ще й з відсотком. Тобто держава випускає цінні папери, а українці їх купують у вигляді облігації — далі гроші йдуть у державний бюджет, а у відведений заздалегідь день виплати повертаються із нарахованими відсотками (до 16% залежно від терміну погашення, який складає від 3 місяців до 1,5 року).

Військові облігації в «Дії» названі на честь тимчасово окупованих міст — Маріуполь, Крим, Херсон, Донецьк, Луганськ та ін.

«Дія» не продає облігації самотужки, а виступає лише посередником — безпосередньо сама операція відбувається за участю банків та партнерів, які купують облігації в Нацбанку за фіксованою ціною, а під час продажу виставляють свою та реалізовують цінні папери через застосунок Мінцифри. Наразі таких партнерів п’ять — Sense Bank, «Укргазбанк», KINTO, фінансова група ICU та Bond UA.

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