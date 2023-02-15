З’явилися нові зображення танка M1 Abrams армії США, оснащеного експериментальною системою розпізнавання цілей на основі штучного інтелекту, призначеної для прискорення виявлення та усунення загроз.

Зображення були опубліковані на сайті Служби розповсюдження візуальної інформації Міністерства оборони США (DVIDS) 13 лютого 2023 року. Проте фото були зроблені 5 листопада 2022 року у рамках п’ятитижневого заходу Project Convergence 2022 (PC22), що відбувся у Каліфорнії.

На фото військові та інженери тестують технології, що розробляються у рамках програми летальності Advanced Targeting and Lethality Aided System (ATLAS). Один із підписів говорить: «Був протестований широкий спектр можливостей допоміжного захоплення цілей, відстеження та інформування в реалістичних бойових обставинах».

Основний сенсорний блок ATLAS встановлений на підставці, що обертається, на вежі M1 відразу за його 120-мм гарматою. Під основним блоком можна побачити чорну коробку, інші подібні коробки розташовані у різних місцях – ймовірно, вони є частиною системи імітації тактичної взаємодії бойової машини багатофункціональної інтегрованої лазерної системи (I-MILES CVTESS). Система служить для імітації попадань та оцінки ушкоджень в умовах тренування.

Весь танк обвішано різним обладнанням, яке явно не є частиною базової комплектації M1 Abrams. У задній частині танка можна бачити головний блок I-MILES та систему кондиціювання додаткового обладнання.

Система ATLAS використовує передові технології виявлення та алгоритми машинного навчання для автоматизації ручних завдань під час пасивного захоплення цілей, дозволяючи екіпажу вражати втричі більше цілей за одиницю часу. Оптичний датчик отримує зображення навколишньої території та передає його для обробки за допомогою ШІ. Після чого об’єкти виводяться на екран разом із передбачуваними параметрами зброї та боєприпасів, оптимальними для ураження.

Людина в системі все ще потрібна для ухвалення рішення про вибір цілі та методів її ураження – штучний інтелект лише надає підказки. Мета програми – підвищити летальність танка, його максимальну ефективність у бою. Використання ШІ допоможе не лише краще вражати цілі, а й зберегти таким чином життя солдатів та працездатність техніки. Планується подальший розвиток програми – зокрема можливість для екіпажу віртуально дивитися крізь танк.

Джерело: The Drive