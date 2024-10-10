Вімблдон звільняє лінійних суддів — аути та помилки подач фіксуватиме штучний інтелект

З 2025 року Вімблдон позбавиться від лінійних суддів на користь сучасних технологій — зміна, яка перекреслить майже 150-річну історію турніру.

Як зазначає The Guardian, система, яка використовуватиметься замість суддів, має назву ELC і працює на основі штучного інтелекту — її успішно протестували на цьогорічному турнірі, тоді як з наступного року ШІ запрацює повноцінно. Організатори зазначають, що для тенісистів нічого не зміниться — правила та умови залишаються тими самими.

Перший крок до використання технологій замість лінійних суддів Вімблдон зробив ще 17 років тому, коли застосував систему Hawk-Eye. Надалі вона працювала поруч з рефері, а гравці могли додатково переглянути результат.

З минулого року ELC стала більш поширеною й у світі тенісу вже визнали, що система приймає швидші та точніші рішення. Відкритий чемпіонат Австралії став першим турніром Великого Шолома, який проводився без лінійних суддів на усіх кортах, тоді як Відкритий чемпіонат США вирішив посунути лінійних суддів у 2022 році.

Заява Вімблдону робить Відкритий чемпіонат Франції єдиним турніром Великого Шолома, який все ще покладатиметься на суддів.

На Вімблдоні зазвичай працюють 300 суддів, які залучені у понад 600 матчів протягом двох тижнів. BBC зазначає, що найкращі лінійні судді могли заробляти до 200 фунтів на день (плюс покриття витрат) і проходили ретельний відбір зі змагань нижчого рівня. Головні судді все ще лишаються, але певно відчуватимуть деяке занепокоєння щодо свого майбутнього.

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