Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

28 червня всі українці відзначають День Конституції, який цьогоріч особливий на тлі відкритої збройної агресії рф. Принагідно звітуємо, що в межах ініціативи «Купи мені бойовий літак» фонду «Авіація Галичини» вашими спільними зусиллями на літак для Повітряних Сил ЗСУ зібрано 5 368 437,09 грн станом на вечір 27 червня зібрано 170 891 монет USDT, $5024 та 172 317₴ за 10 днів, та потрібно ще $2,5 млн для досягнення фінальної мети. Тож закликаємо всіх небайдужих долучитися до цієї шляхетної справи.

Багато хто вважає, що винищувачі не на часі, і поточна стадія російсько-української війни зводиться до протистояння артилерії та БПЛА, але це не зовсім так. Масовані ракетні обстріли міст України, якими російські окупанти тероризують народ України та які значно почастішали за останній тиждень, вчергове підняли питання ППО та сучасних винищувачів для ЗСУ та поставили його особливо гостро. І якщо питання сучасного ППО (невдовзі очікуються постачання з США) лежить виключно у політичній площині (у вільному продажі їх немає), то з винищувачами армії можна допомогти! З ними наші пілоти матимуть більше шансів вразити у повітрі крилаті й балістичні ракети, які запускає росія по містах України. Це дозволить зберегти життя громадян та запобігати масштабним руйнуванням інфраструктури.

Нагадуємо, донатити можна у декілька способів — на банківські картки та на криптогаманці — ось всі необхідні реквізити для переказів коштів:

Для переказів з-за кордону в доларах:

UA573252680000026003134661002

Intermediary Bank: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Wien, Austria

SWIFT: RZBAATWW

Beneficiary’s Bank: JSCB LVIV, Lviv, Ukraine

SWIFT: LVIVUA2X

Beneficiary: № UA573252680000026003134661002

Purpose of payment: Charitable donation

CO “CF “AVIATSIYA HALYCHYNY”

LVIVSKA REGION, LVIV, STAROZNESENSKA ST. 24-26

Для переказів з-за кордону в євро:

UA753252680000026002134661003

Intermediary Bank: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Wien, Austria

SWIFT: RZBAATWW

Beneficiary’s Bank: JSCB LVIV, Lviv, Ukraine

SWIFT: LVIVUA2X

Beneficiary: № UA753252680000026002134661003

Purpose of payment: Charitable donation

CO “CF “AVIATSIYA HALYCHYNY”

LVIVSKA REGION, LVIV, STAROZNESENSKA ST. 24-26

Криптовалютні гаманці:

BTC: 36aJ4PqmFUHTPASce9KehHMn1f2WjrJS1N

ETH: 0xCA3d8114F83ECA6BFbC09eaAc61978AAC42E7e9B

USDT: TZDnsfhgHgeW462wh6w8wt522zHKe7USHr

USDT (ERC20): 0xCA3d8114F83ECA6BFbC09eaAc61978AAC42E7e9B

LTC: MNXmaadoUxQY3JjC3VsMb476CEWTTUyfRg

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Минулого тижня в одній із новин ми згадували про Ukraine Fighter Pilots Act — це законодавча ініціатива щодо початку навчання українських військових пілотів в США політика-республіканця Адама Кінзінгера та демократки Кріссі Хулахан (обидва — до початку політичної кар’єри проходили службу у ВПС США). Напередодні CNN випустив сюжет, присвячений лобіюванню питання передачі винищувачів НАТО для України. І якщо ви раптом пропустили, тиждень тому у нас виходило інтерв’ю з українським бойовим пілотом Су-27, де, серед іншого, говорили про важливість переходу на сучасні літаки НАТО.

З Днем Конституції України!

Слава народу України!

Слава ЗСУ!

Слава Україні!