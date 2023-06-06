Vision Pro — жарти й меми про щойно анонсовану AR-гарнітуру Apple за $3499

На конференції WWDC 2023 Apple анонсувала свою довгоочікувану гарнітуру змішаної реальності, яка дозволить плавно «переходити» з віртуального у реальний світ.
Попри цілу низку цікавих і корисних функцій, користувачі зустріли новинку трохи саркастично – чому, ймовірно, посприяла зависока ціна гарнітури, що сягнула $3499 (для порівняння найдорожча, «професійна» VR-гарнітура Meta Quest Pro коштує $1499).
Ось коротенька підбірка жартів й мемів з соцмереж – значну частину яких опублікували прямо під твітом голови Apple Тіма Кука, присвяченому Vision Pro:
— Tommy Mustache ❤️❤️❤️ (@MustacheTommy) June 5, 2023
my bank account after seeing the price tag pic.twitter.com/9uBavhtDJi
— Junshi 💜 (@JunshiNFT) June 5, 2023
Apple Vision Pro pic.twitter.com/06KO0b74Er
— Aleksandr Morozov (@morozov_dev) June 5, 2023
Новини з іншого життя:
Apple представила новий продукт компанії – гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. pic.twitter.com/FGnv8akYcF
— Johnny Talk (@JohnnyTalkToYou) June 6, 2023
I’m surprised no one has done this#WWDC23 #AppleVisionPro pic.twitter.com/upon3Qt0g3
— Sage (@SageIsSavvy) June 5, 2023
Ok but did this pop up? pic.twitter.com/5IFQnJgspt
— Cyris (@sudo_overflow) June 5, 2023
Don’t buy your kids an #AppleVisionPro ….. pic.twitter.com/8whE28DhBv
— Johan de Meulemeester🐬 (@johandemeuleme1) June 5, 2023
І, звичайно, якщо щось смішне ми пропустили — ласкаво просимо з доповненнями у коментарі.