Новини WTF 06.06.2023 о 16:24

Vision Pro — жарти й меми про щойно анонсовану AR-гарнітуру Apple за $3499

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Катерина Даньшина

Авторка новин

На конференції WWDC 2023 Apple анонсувала свою довгоочікувану гарнітуру змішаної реальності, яка дозволить плавно «‎переходити» з віртуального у реальний світ.

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Попри цілу низку цікавих і корисних функцій, користувачі зустріли новинку трохи саркастично – чому, ймовірно, посприяла зависока ціна гарнітури, що сягнула $3499 (для порівняння найдорожча, «‎професійна» VR-гарнітура Meta Quest Pro коштує $1499).

Ось коротенька підбірка жартів й мемів з соцмереж – значну частину яких опублікували прямо під твітом голови Apple Тіма Кука, присвяченому Vision Pro:

Vision Pro — жарти й меми про щойно анонсовану AR-гарнітуру Apple за $3499

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І, звичайно, якщо щось смішне ми пропустили — ласкаво просимо з доповненнями у коментарі.


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