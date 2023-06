Vision Pro — жарти й меми про щойно анонсовану AR-гарнітуру Apple за $3499

На конференції WWDC 2023 Apple анонсувала свою довгоочікувану гарнітуру змішаної реальності, яка дозволить плавно «‎переходити» з віртуального у реальний світ.

Курс DATA SCIENTIST Комплексний курс про магію даних. Вжух, і ти досвідчений фахівець Дізнатись про курс

Попри цілу низку цікавих і корисних функцій, користувачі зустріли новинку трохи саркастично – чому, ймовірно, посприяла зависока ціна гарнітури, що сягнула $3499 (для порівняння найдорожча, «‎професійна» VR-гарнітура Meta Quest Pro коштує $1499).

Ось коротенька підбірка жартів й мемів з соцмереж – значну частину яких опублікували прямо під твітом голови Apple Тіма Кука, присвяченому Vision Pro:

my bank account after seeing the price tag pic.twitter.com/9uBavhtDJi — Junshi 💜 (@JunshiNFT) June 5, 2023

Apple Vision Pro pic.twitter.com/06KO0b74Er — Aleksandr Morozov (@morozov_dev) June 5, 2023

Курс ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНТЕР'ЄРУ 3D MAX Піднімайте інтер'єр до нових висот з візуалізацією в 3D MAX! Більше про курс

Новини з іншого життя: Apple представила новий продукт компанії – гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. pic.twitter.com/FGnv8akYcF — Johnny Talk (@JohnnyTalkToYou) June 6, 2023

Ok but did this pop up? pic.twitter.com/5IFQnJgspt — Cyris (@sudo_overflow) June 5, 2023

І, звичайно, якщо щось смішне ми пропустили — ласкаво просимо з доповненнями у коментарі.