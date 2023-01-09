Власники Pixel 7 скаржаться, що у їх смартфонах «мимоволі» руйнується захисне скло камери

Одним із помітних нововведень у смартфонах Pixel 7 у порівнянні з моделями попереднього року став блок камери. Замість однієї великої скляної панелі, що покриває всю камеру, Google перейшла на використання алюмінієвого блоку з невеликими скляними вставками для об’єктивів.

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За задумом, зменшення кількості скла мало зменшити спотворення світла і підвищити міцність пристроїв. Але на практиці виявилося, що ці невеликі скляні елементи схильні до пошкоджень. На Reddit, форумах підтримки Google і Twitter почали з’являтися повідомлення, що скло камери в Pixel 7 розбилося. Причому це стало не наслідком падіння або удару, руйнування скла нібито відбувається «мимоволі». Наступні зображення наочно демонструють проблему.

Пошкоджене скло не виглядає так, ніби воно розбилося від удару. У такому випадку має бути видно точку удару і зовнішнє павутиння. Але на цих зображеннях скло виглядає так, ніби телефон прострілили кулею.

Спеціалізоване захисне скло для камер смартфонів має підвищену стійкість до подряпин. Це досягається шляхом комбінування в склі шарів з різними характеристиками. Якщо при розробці скла були допущені помилки або шари знаходяться не в оптимальному балансі через виробничий збій, одного разу скло просто «вибухне» (розкришиться). Багато постраждалих власників Pixel 7 пишуть, що скло камери зруйнувалося після перепаду температури – коли вони виходили з теплого приміщення на вулицю в морозну погоду або навпаки. Отже, версія з виробничим браком має право на життя. Невідомо, хто є виробником скла для смартфонів Google Pixel 7.

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Користувачі, які зіткнулися із цією проблемою, кажуть, що Google не вирішує її за гарантією. Служба підтримки пошукового велетня заявляє, що ця проблема не покривається гарантією. Деяким користувачам пропонується заплатити близько $200 за ремонт.

Зазначимо, раніше подібні проблеми із захисним склом камери зустрічалися у моделях Galaxy S7 та Galaxy S20. Споживачі намагалися отримати компенсації через колективні позови. Однак вони були скасовані, оскільки умови використання Samsung передбачають лише «індивідуальний арбітраж» та містять пункт про відмову «від колективного позову/суду присяжних». У Google такі ж умови використання, які суттєво обмежують можливості споживачів.

Джерело: arstechnica