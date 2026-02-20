Vodafone оновлює тарифи з 1 березня: до +70 грн в передплаті й контрактах

Vodafone / Depositphotos

Vodafone підвищує ціни у 20+ тарифах вже з березня. Загального оголошення не було, але якщо відвідати сайт оператора і “пробігтись” по архівних тарифах — в кожному можна знайти невеличку примітку про оновлення.





Що цікаво, як компенсацію підвищення оператор пропонує більше гігабайтів інтернету. Ні, не в Україні — в роумінгу. Зміни поширяться як на тарифи передплати, так і на контракт.

Перелік тарифів, які зазнають підвищення цін, представила українська телеком-спільнота MZU.





Нові ціни в тарифах передплати (зміни з 5.03)

Joice: 260 грн -> 330 грн/місяць

Joice Start 2023: 260 грн -> 330 грн/4 тижні

SuperNet Start+: 260 грн -> 330 грн/місяць

Joice Start: 270 грн -> 340 грн/4 тижні

Joice Start Special: 270 грн -> 340 грн/4 тижні

Turbo: 270 грн -> 340 грн/місяць

Joice PRO: 330 грн -> 400 грн/4 тижні

Joice PRO 2023: 320 грн -> 390 грн/4 тижні

SuperNet Pro: 340 грн -> 400 грн/місяць

Joice MAX 2023: 390 грн -> 450 грн/4 тижні

Joice MAX: 450 грн -> 520 грн/4 тижні

SuperNet Unlim: 470 грн -> 520 грн/місяць

Light+: 185 грн -> 230 грн/4 тижні

SuperNet Turbo 4G: 250 грн -> 320 грн/4 тижні

SuperNet Turbo 2019: 250 грн -> 320 грн/місяць

Нові ціни в тарифах контракту (зміни з 1.03)

Red Turbo: 200 -> 260 грн/міс

Red Light: 90 -> 130 грн/міс

Red S: 185 -> 235 грн/міс

Red Start: 240 -> 300 грн/міс

Red Pro: 330 -> 390 грн/міс

Red Unlim: 400 -> 460 грн/міс

Red Unlim+: 470 -> 520 грн/міс

Red Unlim Max: 575 -> 625 грн/міс

Нагадаємо, що Vodafone анонсував підвищення вартості послуги “Рік без абонплат” в архівних тарифах, однак інформація про зміни зникла з офіційного сайту. Натомість ціни вирішили переглянути напряму в пакетах, тоді як повна плата за рік доступна за старою вартістю.

Раніше власні архівні тарифи переглянув “Київстар” зі зростанням на 50-90 грн, а lifecell оновив вартість тарифних планів “Максі” та “Мега” для нових абонентів.