Vodafone оновлює тарифи з 1 березня: до +70 грн в передплаті й контрактах

Катерина Левицька

Редактор новин

Vodafone підвищує вартість тарифів в межах послуги "Рік без абонплат": ще +70-110 грн за кожен місяць
Vodafone підвищує ціни у 20+ тарифах вже з березня. Загального оголошення не було, але якщо відвідати сайт оператора і “пробігтись” по архівних тарифах  — в кожному можна знайти невеличку примітку про оновлення. 


Що цікаво, як компенсацію підвищення оператор пропонує більше гігабайтів інтернету. Ні, не в Україні в роумінгу. Зміни поширяться як на тарифи передплати, так і на контракт.

Перелік тарифів, які зазнають підвищення цін, представила українська телеком-спільнота MZU.


Нові ціни в тарифах передплати (зміни з 5.03)

  • Joice: 260 грн -> 330 грн/місяць
  • Joice Start 2023: 260 грн -> 330 грн/4 тижні
  • SuperNet Start+: 260 грн -> 330 грн/місяць
  • Joice Start: 270 грн -> 340 грн/4 тижні
  • Joice Start Special: 270 грн -> 340 грн/4 тижні
  • Turbo: 270 грн -> 340 грн/місяць
  • Joice PRO: 330 грн -> 400 грн/4 тижні
  • Joice PRO 2023: 320 грн -> 390 грн/4 тижні
  • SuperNet Pro: 340 грн -> 400 грн/місяць
  • Joice MAX 2023: 390 грн -> 450 грн/4 тижні
  • Joice MAX: 450 грн -> 520 грн/4 тижні
  • SuperNet Unlim: 470 грн -> 520 грн/місяць
  • Light+: 185 грн -> 230 грн/4 тижні
  • SuperNet Turbo 4G: 250 грн -> 320 грн/4 тижні
  • SuperNet Turbo 2019: 250 грн -> 320 грн/місяць

Нові ціни в тарифах контракту (зміни з 1.03)

  • Red Turbo: 200 -> 260 грн/міс
  • Red Light: 90 -> 130 грн/міс
  • Red S: 185 -> 235 грн/міс
  • Red Start: 240 -> 300 грн/міс
  • Red Pro: 330 -> 390 грн/міс
  • Red Unlim: 400 -> 460 грн/міс
  • Red Unlim+: 470 -> 520 грн/міс
  • Red Unlim Max: 575 -> 625 грн/міс

Нагадаємо, що Vodafone анонсував підвищення вартості послуги “Рік без абонплат” в архівних тарифах, однак інформація про зміни зникла з офіційного сайту. Натомість ціни вирішили переглянути напряму в пакетах, тоді як повна плата за рік доступна за старою вартістю.

Раніше власні архівні тарифи переглянув “Київстар” зі зростанням на 50-90 грн, а lifecell оновив вартість тарифних планів “Максі” та “Мега” для нових абонентів.

Торік на lifecell перейшли понад 300 000 українців: це єдиний оператор з приростом, Kyivstar та Vodafone — в мінусах

