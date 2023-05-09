Воррен Баффет порівняв ШІ з атомною бомбою: «Він може змінити все на світі, крім того, як люди думають та поводяться»

Мільярдер Воррен Баффет долучився до лав ШІ-скептиків – він порівняв штучний інтелект з атомною бомбою. При цьому він визнає великий потенціал технології та з цікавістю ставиться до ШІ, але занепокоєний, коли «щось може робити все що завгодно».

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Баффет сказав, що його друг Білл Гейтс показав йому останню версію ChatGPT. Мільярдера засмутила нездатність бота розсмішити його: «Він не міг розповідати жарти. Ну, Білл сказав мені про це заздалегідь, підготував мене».

«Ми дійсно винайшли атомну бомбу з дуже, дуже серйозної причини», – сказав Баффет. І під час Другої світової війни було надзвичайно важливо, щоб ми це зробили. Але чи для наступних 200 років світу добре, що ця можливість була вивільнена?»

Баффет неодноразово говорив, що ядерна війна – його найбільший страх. Перефразувавши Ейнштейна, він заявив: «ШІ може змінити все у світі, крім того, як люди думають і поводяться». Свого часу видатний фізик говорив: «Вивільнена міць атома змінила все, крім нашого способу мислення, і тому ми рухаємося до безпрецедентної катастрофи».

Раніше скептицизм з приводу ШІ висловлював Ілон Маск – на його думку, розвиток технології може призвести до «повстання машин». Білл Гейтс, Дженсен Хуанг та Марк Цукерберг навпаки захоплені ШІ. Маск ініціював відкритий лист, що пропонує призупинити розвиток ШІ на пів року та створити правила, що запобігають можливим небезпекам. Його підписали тисячі представників індустрії, експертів та інших відомих особистостей.

Джерело: TechSpot