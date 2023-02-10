«Нам доведеться менше працювати»: Білл Гейтс вважає створення ChatGPT рівним появі інтернету та з оптимізмом дивиться у майбутнє ШІ

Чат-бот ChatGPT від OpenAI вражає користувачів з моменту його запуску у четвертому кварталі 2022 року. Він здатний полегшити написання текстів та відповісти на запитання. Його твори та відповіді не вдасться з першого погляду відрізнити від створених людьми.

У нещодавньому інтерв’ю виданню Handelsblatt засновник Microsoft Білл Гейтс висловив думку, що ChatGPT настільки ж важливий, як і винаходження інтернету. Розвиваючи думку, він сказав:

«Досі штучний інтелект міг читати та писати, але не міг зрозуміти зміст. Нові програми, такі як ChatGPT, зроблять багато офісних спеціальностей більш ефективними, допомагаючи виписувати рахунки або писати листи. Це змінить світ».

Білл Гейтс спочатку досить скептично ставився до технічного прогресу у галузі ШІ. Виступаючи в Американському інституті підприємництва майже десять років тому, підприємець попередив про масове безробіття. У той час він сказав, що протягом 20 років багато робочих місць буде замінено програмною автоматизацією або ботами.

Проте останні зауваження Гейтса наголошують на різкій зміні його позиції. Тепер один зі стовпів сучасного IT «з упевненістю дивиться у майбутнє, коли справа доходить до ШІ». Коментуючи вплив штучного інтелекту, Гейтс відповів: «нам доведеться менше працювати».

ChatGPT зараз активно підтримується Microsoft. Нещодавно OpenAI та Microsoft оголосили про продовження свого партнерства. Згідно з опублікованою заявою, дослідницька лабораторія штучного інтелекту та технологічний гігант домовились про багаторічну співпрацю та багатомільярдні інвестиції.