«Ми боремося з нацистами»: новий трейлер «Оппенгеймера» Крістофера Нолана з Кілліаном Мерфі та Емілі Блант

Universal Pictures випустила другий трейлер фільму Крістофера Нолана «Оппенгеймер». Стрічку знято за мотивами книги «Американський Прометей» Кая Берда та Мартіна Шервіна. Нові кадри біографічної картини про творця атомної бомби показують початок її створення. Герої фільму ставлять важливі питання, що пов’язані з найбільш смертоносною зброєю в історії.

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— Чи є шанс, що коли ми натиснемо цю кнопку, ми знищимо світ?

— Шанс близький до нуля.

— Близький до нуля!?

— Чого ви хочете від «голої» теорії?

— Нуль – було б чудово.

Роль фізика Роберта Оппенгеймера зіграє Кілліан Мерфі, котрий працював з Ноланом у трилогії про «Темного лицаря», «Початку» («Inception») та «Дюнкерку». У фільмі також можна буде побачити Метта Деймона, Роберта Дауні-молодшого, Флоренс П’ю, Рамі Малека, Бенні Сафді, Дейна Де Гаана, Джека Квейда, Меттью Модайна, Ділана Арнольда, Олдена Еренрайка, Девіда Крамхолца, Девіда Крамхолца, Майкла Ангара.

Фільмування стрічки стартувало у лютому 2022 року. Картину буде представлено ​​у травні на Каннському кінофестивалі, початок прокату в Україні запланований на 21 червня 2023 року.

Джерело: Вікіпедія