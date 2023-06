Воєнний OSINT-проєкт Oryx закривається 1 жовтня

Відомий підрахунками втрат військової техніки під час російсько-української війни OSINT-проєкт Oryx припиняє роботу з 1 жовтня. Про це повідомив офіційний Twitter Oryx. Причини такого рішення – відсутність ентузіазму в авторів: за 10 років проєкт так і не став їхньою основною роботою та «більше не робить щасливим».

Oryx працює за принципом OSINT – розвідки на основі відкритих джерел. Він збирає дані на основі доступних у мережі фото, відео та документальних підтверджень. У центрі його уваги – не лише агресія росії проти України, а й військові конфлікти в інших регіонах, а також дані про армії різних країн. Таку статистику не можна назвати абсолютно точною, але вона допомагає формувати картину подій на основі об’єктивних даних.

Серед іншого, Oryx вів щоденний (останнім часом – раз на кілька днів) підрахунок підтверджених втрат техніки країни-агресора та України. Зі зведень можна було дізнатися не лише кількісний, але і якісний склад, включаючи назви конкретних моделей. За відсутності офіційної інформації це одне з небагатьох джерел, яке дозволяло приблизно оцінити втрати Сил оборони України. Але ті, хто уважно стежив за повідомленнями, пам’ятають, що їхнє співвідношення майже завжди було на нашу користь.

My plan beyond October is to join the @Warspotting team but also maintain the main Ukrainian Oryx lost lists until the end of the war (at least as @Warspotting links – with UA losses copied from their images if they won’t be able to make that part public). https://t.co/YeGpeMJBlo

— Jakub Janovsky (@Rebel44CZ) June 19, 2023