Все на ШІ. Україна — друга за кількістю компаній штучного інтелекту серед країн Центральної та Східної Європи

Інвестиційна група Roosh, найбільше українське ШІ-ком’юніті AI HOUSE та Мінцифри дослідили екосистему штучного інтелекту України — наводимо головні тези зі звіту.

Протягом останніх 10 років кількість AI/ML-спеціалістів в Україні зросла аж у 5 разів і нині сягає 5 200 осіб.

Найпоширеніші професії серед фахівців — Data Scientists та ML Engineers, які становлять 63% від усіх спеціалістів в індустрії (саме в цих напрямах пропонуються найвищі заробітні плати серед усіх ІТ-спеціальностей в країні).

В AI/ML-галузі України найчастіше зустрічаються спеціалісти віком від 21 до 25 років.

Число IT-компаній збільшилось вдвічі за останні 10 років, а кількість компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту, у 2023 році сягнула 243 (вони залучили понад $10,8 млн венчурних інвестицій).

З 2019 року дві українські ШI-компанії стали єдинорогами (Grammarly та People.ai). Три найбільші стартапи оцінюються в понад $14.5 млрд.

Загалом Україна посідає друге місце за кількістю ШI-компаній серед країн Центральної та Східної Європи (лише за останні 4 роки таких зареєструвалось 34).

Порівняно з рештою Європи Україна має вищу концентрацію ШI-стартапів у маркетингу, геймінгу та програмному забезпеченні для бізнесу.

55% офісів українських ШІ-компаній знаходяться у Києві, де сконцентровано найбільший пул талантів – 47.5%.

З початку повномасштабної війни в Україні значно збільшилась кількість defense tech стартапів, що використовують ШІ-рішення.

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