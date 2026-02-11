Все про Векну: на Netflix вийде вистава "Дивні дива. Перша тінь"

Кадри з серіалу "Дивні дива"

Здавалося б, з релізом п’ятого та фінального сезону життя серіалу “Дивні дива” на Netflix завершилось. Однак стримінг не налаштований так просто розійтись з одним із найпопулярніших шоу у своїй історії: окрім мультсеріалу-приквелу та кількох нових проєктів братів Дафферів, для фанів готують офіційний запис вистави “Перша тінь”.





“Дивні дива. Перша тінь” — це вистава, що розширює всесвіт флагманського науково-фантастичного серіалу Netflix та розкриває передісторію багатьох відомих персонажів з Гокінсу, зокрема й Генрі Кріла (Векни).

Ще підлітком Генрі потрапляє під вплив тіні-сутності з іншого виміру (частково нам показали це і в п’ятому сезоні “Дивних див”), тоді як юні Джим Гоппер та Джойс розслідують цю справу, а доктор Бреннер вивчає нові здібності Кріла. П’єса пов’язує їхнє походження зі службою батька Генрі на борту USS Eldridge, військово-морського корабля, який нібито брав участь у паранормальному “Філадельфійському експерименті” під час Другої світової війни.





Згідно з Collider, на стримінгу випустять “професійний” запис вистави, для чого було скасовано поточний тиждень показів, починаючи з 10 лютого. Очікується, що в ній з’являться такі актори, як Луї Маккартні, Т. Р. Найт, Габріель Невае та Алекс Бро. Останній зіграв доктора Мартіна Бреннера, і що цікаво — з’являвся й в оригінальному шоу, однак в ролі лейтенанта Роберта Акерса.

Вистава прописана сценаристкою Кейт Трефрі на основі оповідання за її авторством, братів Дафферів та драматурга Джека Торна, відомого за іншим хітом Netflix “Юнацтво”. Режисерами виступили Стівен Долдрі та Джастін Мартін. Прем’єра відбулась на лондонському Вест-Енді у 2023 році, а торік вистава вийшла на Бродвей і отримала премію “Тоні” за сценографію, освітлення та звук, а також спецпремію за спецефекти.

Дата виходу на Netflix поки невідома, однак сподіваємось, що це відбудеться вже цьогоріч і українським дубляжем нас не обділять.