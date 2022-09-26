iPhone 15 отримає роз’єм USB-C замість Lightning, а назву моделі Pro Max поміняють на Ultra – Марк Гурман

Незабаром після офіційної презентації iPhone 14 оглядач Марк Гурман із Bloomberg почав ділитися інформацією про майбутню лінійку смартфонів Apple iPhone 15. За його даними, компанія впровадить нову схему найменування моделей. При цьому на зміну нинішній версії Pro Max прийде назва Ultra.

Перехід до назви Ultra не можна назвати дивовижним. Раніше цього місяця Apple вже випустила новий розумний годинник Watch Ultra і додала це слово до свого процесора M1 Ultra. До того ж компанія періодично змінює назви версій смартфонів. Найменування Pro Max вперше з’явилося разом з iPhone 11 у 2019 році. А цього року Apple повернула назву Plus для iPhone 14 Plus.

Крім того, Марк Гурман прогнозує «більші зміни» у дизайні. Так, iPhone 15 нібито оснащуватиметься роз’ємом USB-C замість фірмового порту Apple Lightning. Гурман каже, що компанія вже почала тестувати нову функцію напередодні набрання чинності законом ЄС, згідно з яким до осені 2024 року все нові телефони повинні мати роз’єми USB-C.

Також аналітик ланцюжка постачання Росс Янг прогнозує, що нова функція Dynamic Island може стати стандартною для всіх моделей iPhone 15, а не обмежуватися лише старшими версіями Pro та Pro Max (або Ultra).

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Джерело: The Verge