Apple відмовилася від збільшення обсягу виробництва iPhone 14 через нижчий, ніж очікувалося, попит — Bloomberg

Нова лінійка iPhone 14 виявилася не такою популярною, як сподівалася Apple. Наразі компанія коригує свої виробничі плани, скорочуючи кількість додаткових замовлень на пристрій.

У звіті Bloomberg наголошується, що технологічна компанія з Купертіно штату Каліфорнія виготовила близько 90 мільйонів пристроїв у другій половині 2021 року. І хоча Apple спочатку просила своїх партнерів виготовити ще 6 мільйонів пристроїв у другій половині цього року, тепер вона скоротила виробництво до рівня минулого року, що фактично відповідає початковому літньому прогнозу компанії.

iPhone 14 від Apple був просто ітеративним оновленням iPhone 13, тоді як iPhone 14 Pro отримав більше значних оновлень. Таким чином, компанія бачить високий попит саме на моделі Pro, виділяючи більше виробничих потужностей для цих дорожчих моделей. Примітно, що новий пристрій компанії в лінійці iPhone 14 Plus надійде у продаж тільки наступного місяця – тому про результати можна буде говорити лише через кілька тижнів після того, як він стане загальнодоступним.

Також з’явилася інформація, що Apple попросила виробника Foxconn зняти частину виробничої лінії iPhone 14 через низький попит. Тільки в Чженчжоу Foxconn скасовує або планує скасувати роботу щонайменше 5 цехів. Раніше аналітик Мінґ-Чі Куо заявив у соціальних мережах, що Apple попросила Foxconn переключити виробничу лінію iPhone 14 на виробничу лінію серії iPhone 14 Pro, щоб збільшити асортимент продукції Apple та середній продаж iPhone у четвертому кварталі.

[Analysis] Apple、iPhone 14與供應鏈的近期趨勢預測 / Some predictions for the recent trends of Apple, iPhone 14, and supply chain @mingchikuo https://t.co/nNReMRcGQH

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 20, 2022